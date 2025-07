Last minute' Turčija do 20 % ceneje!

Nekateri poletne počitnice rezervirajo že v začetku leta, drugi še teden ali dva pred pričetkom dopusta ne vedo, kam bi jo mahnili. Če ste bližje drugi skupini, ali pa morda razmišljate o še kakšnem dodatnem tednu počitnic, pa ne veste, ali si jih lahko privoščite, imamo za vas pomembno novico: na Počitnice.si namreč najdete bogat nabor 'last minute' počitnic v Turčiji po super ugodnih cenah!

Zakaj na počitnice v Turčijo?

Počitnice v Turčiji so vedno odlična izbira, saj so poletja na obalah turške riviere dolga in vroča, Turki pa izjemno prijazni ter ustrežljivi gostitelji, ki znajo odlično poskrbeti za svoje goste. Možnost za slabo vreme je praktično nična, zabava za vse generacije pa zagotovljena. Več kot dovolj razlogov torej, da izkoristite super 'last minute' ponudbo na Počitnice.si in si privoščite zaslužen oddih v Turčiji tudi do 20 % ceneje!

S Počitnice.si lahko na 'last minute' dopust v Turčiji poletite vsak teden iz Ljubljane, Graza in Dunaja. Polet do priljubljenih letovišč v turški rivier traja le dobri dve uri, kar je precej manj, kot porabite za pot na hrvaško obalo.

S Počitnice.si lahko na 'last minute' dopust v Turčiji poletite vsak teden iz Ljubljane, Graza in Dunaja. Polet do priljubljenih letovišč v turški rivier traja le dobri dve uri, kar je precej manj, kot porabite za pot na hrvaško obalo.

'All inclusive', ki se ga ne bi branil niti sultan

Turčija se lahko pohvali z bogato zgodovino all inclusive storitve, zato ne čudi, da 'vse vključeno' tukaj resnično vključuje vse: od pestre in raznovrstne ponudbe hrane ter pijač skozi ves dan, dodatne 'a la carte' ponudbe, zabavnih in zanimivih dnevnih ter večernih animacij, ter bogatega nabora wellness in spa storitev - še posebej v tradicionalni turški kopeli hamam. Čez dan se lahko pridružite jogi, zumbi, aerobiki in raznim drugim skupinskim vadbam, vsakodnevno so na sporedu tudi zabavne igre z žogo, prav tako je mogoče v vsakem resortu najti tudi mirne kotičke za sproščanje in počitek.

Turški resorti so kot mesta v malem, kjer ne manjka športnih aktivnosti ter zabave za vse generacije. Vsak resort se lahko pohvali z vsaj nekaj tobogani, mnogi vključujejo celo gigantske vodne parke in zabavišča. Praktično vsa turška letovišča imajo mini klub, ki poskrbi za animacijo malčkov. Večji hoteli aktivnosti za otroke razdelijo celo po starostnih skupinah, tako da malčki ob koncu dneva velikokrat sploh nočejo v hotelsko sobo, kaj šele domov.

'Last minute' počitnice v Turčiji: katero letovišče izbrati?

Ne glede na to, kakšen tip počitnikarja ste, boste v Turčiji zagotovo prišli na svoj račun. Obala turške riviere se lahko namreč pohvali z raznovrstnimi letovišči in široko ponudbo: od intimnih butičnih hotelov v objemu narave, do megalomanskih resortov z vodnimi in zabaviščnimi parki ter živahnim dogajanjem. Izhodišče vašega all inclusive oddiha v Turčiji bo Antalya , kjer se nahaja letališče za letovišča celotne turške riviere. Tu boste na svoj račun prišli zlasti ljubitelji čudovitih peščenih plaž, nakupovanja in zgodovine. Pravi magnet za obiskovalce je staro mestno jedro, kjer se nahajajo številne trgovinice, restavracije, bari, muzeji in bazarji. Le streljaj stran se nahaja letovišče Lara, ki slovi po dolgih, peščenih plažah, kristalno čistem morju ter vrhunski hotelski ponudbi. Poleg čudovitih plaž ponuja tudi obilo zabave, zato je kot nalašč tako za družinski kot tudi romantični oddih, zaradi bližine Antalye pa tu na svoj račun pridejo tudi pustolovci in raziskovalci. Proti vzhodu sledi letovišče Belek , kjer najdete veliko zelenja, tudi več sence, morje je mirno, dolge peščene plaže pa popolna kulisa za romantične ali družinske večerne sprehode. Prava paša za oči so tudi arhitekturno dovršeni hotelski resorti, ki so primerni tako za ljubitelje poležavanja na plažah kot tudi aktivne dopustnike.

Z izjemnimi 'last minute' ponudbami se lahko pohvali tudi letovišče Side , kjer se preteklost in sedanjost prepletata v popolno počitniško izkušnjo. Čudovite peščene plaže so kot nalašč za uživanje v morskih radostih, nepozabno all inslusive hotelsko izkušnjo pa dopolnjujejo starodavne ruševine in slikovite ulice, ki ustvarjajo eno najbolj prepoznavnih podob turške obale. Na skrajnem vzhodu turške riviere, ob samem vznožju mogočne turške gore Taurus leži ena najbolj priljubljenih turških all inclusive destinacij med slovenskimi turisti - živahna Alanya z okoliškimi kraji Konakli in Incekum. Tu najdete popolno kombinacijo morskih pečin in prelepih peščenih plaž v sklopu all inclusive hotelov. Hotelski kompleksi se nahajajo v bližini samega mesta, v katerem so obvezna postojanka bazarji, vsekakor pa vas bo očaral že sam utrip živahnega dogajanja na mestnih ulicah. Ljubitelji miru in manjših hotelov pa boste na obali turške riviere na svoj račun prišli v letovišču Kemer , ki leži zahodno od Antalye. Kemer je nekdanja ribiška vasica, ki se lahko pohvali s kristalno čistim morjem in čudovito zeleno pokrajino. Priljubljen je zlasti med ljubitelji narave, intime in miru, hkrati pa popolna izhodiščna točka za izlete po širši pokrajini.

Zveni kot popoln dopust, kajne? Dovolite si torej izkusiti pristno turško gostoljubnost in se pustite razvajati v cesarskem slogu!