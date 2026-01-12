Lastnica lokala natakarici tik pred požarom naročila, naj 'dvigne vzdušje'

"Cyane je bila kot mlajša sestra, z nami je preživela božič. Njena smrt me je povsem zlomila," je pred preiskovalci v petek povedala 40-letna Jessica Moretti, solastnica kluba Le Constellation v alpskem smučarskem središču Crans-Montana, kjer se je za novo leto zgodila tragedija. Gre za natakarico, ki ji je prav ona v zgodnjih jutranjih urah 1. januarja naročila, naj "dvigne atmosfero", poroča britanski Metro.

Trenutki pred požarom

Kot je povedala Morettijeva, je na silvestrovo v lokal prispela ob 22.30, medtem ko je njen mož ostal v bližnji restavraciji, ki jo imata prav tako v lasti. "Ob polnoči je bilo zelo malo ljudi. Nato so postopoma prihajale skupine, tako da se je število prisotnih povečalo na nekaj manj kot sto. Cyane sem rekla, da moramo ustvariti boljše vzdušje in pripeljati več ljudi." To je pomenilo, da natakarice s čeladami sedejo na ramena natakarjev in k mizam, za katere so gosti plačali tudi po tisoč evrov, začnejo nositi steklenice šampanjca z iskricami. Prav te pa naj bi zanetile smrtonosen požar. "Nenadoma sem začutila maso ljudi in v kotu lokala zagledala oranžno svetlobo. Zavpila sem: 'Vsi ven!' in takoj sem pomislila, da bi poklicala gasilce. Iz lokala sem šla skozi glavni vhod po stopnicah, da bi varnostniku naročila, naj vse goste spravi ven. Ko sem prišla ven, sem poklicala 118 [številka za klic v sili gasilske službe v Švici]. Ura je bila 1.28 zjutraj," je povedala.

11-sekundni klic možu

Nato je poklicala moža in mu v 11 sekundah, kolikor naj bi trajal klic, povedala, da je v baru izbruhnil požar. Moretti je potrdil, da je svoji ženi naročil, naj se usede v avto in gre domov, da bi poskrbela za otroke. Kot je dejal, jo je želel zaščititi. "Ko sem prišla domov, sem bila panična, otopela, telo me je izdalo," je povedala ona. Par se sicer še ni odzval na trditve o posnetkih nadzornih kamer, ki naj bi kazali, kako Morettijeva iz lokala beži z blagajno pod roko. Sta pa po poročanju Metroja oba govorila o tem, kako sta od leta 2015, ko sta najela lokal, "le-tega prenovila od A do Ž, vključno s talnimi oblogami, pohištvom in peno na stropu".

Gasilnih aparatov ali škropilnikov ni bilo

Moretti je priznal, da v lokalu ni bilo sistema za škropljenje ali gasilnih aparatov. "Gasilska služba je v desetih letih delovanja opravila dva ali tri požarne preglede, ne da bi kdaj navedla kakršne koli zahteve za prenovo ali spremembe prostorov." Na vprašanje, ali so zaposleni usposobljeni za požarno varnost, je odgovoril, da ne. Povedal je še, da so šampanjce z iskricami redno uporabljali na rojstnodnevnih zabavah, a nikoli ni bilo nobenih incidentov. "Prižgane iskrice so gorele od 30 do 40 sekund, gostom pa nikoli nismo dovolili, da bi se jih dotikali. Takoj, ko so ugasnile, smo jih vzeli in dali v kozarec vode." Moretti je sicer prepričan, da iskrice niso bile dovolj močne, da bi lahko vžgale akustično peno, zato se je "morda dogajalo nekaj drugega".

Zaklenjena vrata zasilnega izhoda

Cyane je bila po njegovih besedah dekle bližnjega družinskega prijatelja. "Šel sem na teraso, vsa okna so bila odprta. Tam je bilo veliko ljudi. Poskušal sem priti noter, a je bilo nemogoče. Bilo je preveč dima." Šel je k zasilnemu izhodu, a vrata so bila zaklenjena od znotraj, kar je bilo nenavadno. "Odprli smo jih na silo – v nekaj sekundah so se vdala. Ko so se odprla, je na tleh ležalo več ljudi, nezavestnih. Cyane je bila med njimi." Umrla je v roku ene ure, v soboto so jo pokopali v domačem kraju Sète na jugu Francije. Njena družina in prijatelji so prepričani, da bi jo lahko rešili. "Cyane je prostor odlično poznala. Hitro se je odpravila proti zasilnemu izhodu in bi lahko rešila sebe in druge. Vendar so bila vrata zaklenjena," je povedala njena mama Astrid Panine.

Sodišče odredilo trimesečni pripor za solastnika bara v Crans Montani

Preiskava požara se nadaljuje. Moretti je trenutno v priporu, njegova žena pa je bila izpuščena na prostost, a mora nositi elektronsko zapestnico. Grozijo jima obtožbe za uboj iz malomarnosti, požar iz malomarnosti in povzročitev telesnih poškodb. Sodišče v švicarskem kantonu Valais je medtem danes odredilo, da mora solastnik bara v smučarskem središču Crans Montana, kjer je med novoletno zabavo v požaru umrlo 40 mladih, ostati v priporu. Kot je sporočilo sodišče, bo Jacques Moretti pridržan za obdobje treh mesecev, kot razlog pa navedlo begosumnost. Državna tožilka kantona Valais je v petek po zaslišanju odredila pridržanje za Jacquesa Morettija, ukrep pa je moralo v roku 48 potrditi še pristojno kantonsko sodišče v Sionu, ki je danes odobrilo zahtevo za pripor, pri čemer je kot razlog navedlo begosumnost, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Sodišče je v izjavi zapisalo, da bo pripor sprva omejen na tri mesece in da bi Morettija lahko izpustili prej, če bodo sprejeti ukrepi za preprečevanje tveganja bega, vključno s plačilom varščine.

