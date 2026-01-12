Naslovnica
Tujina

Lastnica lokala natakarici tik pred požarom naročila, naj 'dvigne vzdušje'

Crans Montana, 12. 01. 2026 15.19

Avtor:
U.Z. K.H. STA
Požar v klubu v Švici

Jacques in Jessica Moretti, lastnika švicarskega lokala, v katerem je za novo leto umrlo 40 ljudi, sta preiskovalcem opisala zadnje trenutke pred usodnim požarom. Ker je bil klub do takrat dokaj prazen, je Jessica natakarici Cyane Panine naročila, naj poskrbi za boljše vzdušje – to je pomenilo, da dekleta vzamejo steklenice šampanjca z iskricami in se povzpnejo na ramena natakarjev. Nekaj ur pozneje je bila Cyane mrtva. Sodišče v švicarskem kantonu Valais je sicer za solastnika bara zaradi begosumnosti odredil trimesečni pripor.

"Cyane je bila kot mlajša sestra, z nami je preživela božič. Njena smrt me je povsem zlomila," je pred preiskovalci v petek povedala 40-letna Jessica Moretti, solastnica kluba Le Constellation v alpskem smučarskem središču Crans-Montana, kjer se je za novo leto zgodila tragedija.

Gre za natakarico, ki ji je prav ona v zgodnjih jutranjih urah 1. januarja naročila, naj "dvigne atmosfero", poroča britanski Metro.

Zakonca Moretti
Zakonca Moretti
FOTO: Profimedia

Trenutki pred požarom

Kot je povedala Morettijeva, je na silvestrovo v lokal prispela ob 22.30, medtem ko je njen mož ostal v bližnji restavraciji, ki jo imata prav tako v lasti. "Ob polnoči je bilo zelo malo ljudi. Nato so postopoma prihajale skupine, tako da se je število prisotnih povečalo na nekaj manj kot sto. Cyane sem rekla, da moramo ustvariti boljše vzdušje in pripeljati več ljudi."

To je pomenilo, da natakarice s čeladami sedejo na ramena natakarjev in k mizam, za katere so gosti plačali tudi po tisoč evrov, začnejo nositi steklenice šampanjca z iskricami. Prav te pa naj bi zanetile smrtonosen požar.

"Nenadoma sem začutila maso ljudi in v kotu lokala zagledala oranžno svetlobo. Zavpila sem: 'Vsi ven!' in takoj sem pomislila, da bi poklicala gasilce. Iz lokala sem šla skozi glavni vhod po stopnicah, da bi varnostniku naročila, naj vse goste spravi ven. Ko sem prišla ven, sem poklicala 118 [številka za klic v sili gasilske službe v Švici]. Ura je bila 1.28 zjutraj," je povedala.

Po požaru v lokalu Le Constellation.
Po požaru v lokalu Le Constellation.
FOTO: Profimedia

11-sekundni klic možu

Nato je poklicala moža in mu v 11 sekundah, kolikor naj bi trajal klic, povedala, da je v baru izbruhnil požar.

Moretti je potrdil, da je svoji ženi naročil, naj se usede v avto in gre domov, da bi poskrbela za otroke. Kot je dejal, jo je želel zaščititi.

"Ko sem prišla domov, sem bila panična, otopela, telo me je izdalo," je povedala ona.

Par se sicer še ni odzval na trditve o posnetkih nadzornih kamer, ki naj bi kazali, kako Morettijeva iz lokala beži z blagajno pod roko. Sta pa po poročanju Metroja oba govorila o tem, kako sta od leta 2015, ko sta najela lokal, "le-tega prenovila od A do Ž, vključno s talnimi oblogami, pohištvom in peno na stropu".

Preberi še Ko so klub goltali plameni, naj bi lastnica bežala z denarjem

Gasilnih aparatov ali škropilnikov ni bilo

Moretti je priznal, da v lokalu ni bilo sistema za škropljenje ali gasilnih aparatov. "Gasilska služba je v desetih letih delovanja opravila dva ali tri požarne preglede, ne da bi kdaj navedla kakršne koli zahteve za prenovo ali spremembe prostorov."

Na vprašanje, ali so zaposleni usposobljeni za požarno varnost, je odgovoril, da ne.

Povedal je še, da so šampanjce z iskricami redno uporabljali na rojstnodnevnih zabavah, a nikoli ni bilo nobenih incidentov. "Prižgane iskrice so gorele od 30 do 40 sekund, gostom pa nikoli nismo dovolili, da bi se jih dotikali. Takoj, ko so ugasnile, smo jih vzeli in dali v kozarec vode."

Moretti je sicer prepričan, da iskrice niso bile dovolj močne, da bi lahko vžgale akustično peno, zato se je "morda dogajalo nekaj drugega".

Preberi še Natakarji so goste na nevarnost požara opozarjali že pred leti

 

Zaklenjena vrata zasilnega izhoda

Cyane je bila po njegovih besedah dekle bližnjega družinskega prijatelja. "Šel sem na teraso, vsa okna so bila odprta. Tam je bilo veliko ljudi. Poskušal sem priti noter, a je bilo nemogoče. Bilo je preveč dima."

Šel je k zasilnemu izhodu, a vrata so bila zaklenjena od znotraj, kar je bilo nenavadno. "Odprli smo jih na silo – v nekaj sekundah so se vdala. Ko so se odprla, je na tleh ležalo več ljudi, nezavestnih. Cyane je bila med njimi."

Umrla je v roku ene ure, v soboto so jo pokopali v domačem kraju Sète na jugu Francije. Njena družina in prijatelji so prepričani, da bi jo lahko rešili.

"Cyane je prostor odlično poznala. Hitro se je odpravila proti zasilnemu izhodu in bi lahko rešila sebe in druge. Vendar so bila vrata zaklenjena," je povedala njena mama Astrid Panine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sodišče odredilo trimesečni pripor za solastnika bara v Crans Montani

Preiskava požara se nadaljuje. Moretti je trenutno v priporu, njegova žena pa je bila izpuščena na prostost, a mora nositi elektronsko zapestnico. Grozijo jima obtožbe za uboj iz malomarnosti, požar iz malomarnosti in povzročitev telesnih poškodb. 

Sodišče v švicarskem kantonu Valais je medtem danes odredilo, da mora solastnik bara v smučarskem središču Crans Montana, kjer je med novoletno zabavo v požaru umrlo 40 mladih, ostati v priporu. Kot je sporočilo sodišče, bo Jacques Moretti pridržan za obdobje treh mesecev, kot razlog pa navedlo begosumnost.

Državna tožilka kantona Valais je v petek po zaslišanju odredila pridržanje za Jacquesa Morettija, ukrep pa je moralo v roku 48 potrditi še pristojno kantonsko sodišče v Sionu, ki je danes odobrilo zahtevo za pripor, pri čemer je kot razlog navedlo begosumnost, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sodišče je v izjavi zapisalo, da bo pripor sprva omejen na tri mesece in da bi Morettija lahko izpustili prej, če bodo sprejeti ukrepi za preprečevanje tveganja bega, vključno s plačilom varščine.

Spomnimo ...

Požar je izbruhnil v zgodnjih urah na novoletni dan, ko je bil bar poln obiskovalcev. Umrlo je 40 ljudi, med njimi številni mladoletni, 116 ljudi je bilo ranjenih. Med smrtnimi žrtvami je bilo poleg 21 državljanov Švice tudi več tujcev, najmlajši žrtvi sta bili stari 14 let.

Kot poroča Swissinfo, je 80 ljudi, večinoma mladih, še vedno hospitaliziranih v Švici ali pa v tujini.

Vzrok požara uradno še ni znan, prve ugotovitve pa kažejo, da so ga najverjetneje zanetile iskre iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca. Zaradi isker se je na stropu vnela izolacijska pena, požar pa se je nato razširil v zelo kratkem času.

'Grok, daj to žensko v bikini'. Čeprav ona o tem nič ne ve

Na slikoviti plaži v Ekvadorju našli pet obešenih glav

KOMENTARJI21

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
12. 01. 2026 17.00
Ona bo dobila 3 leta, on pa 5.
Odgovori
-2
0 2
SpamEx
12. 01. 2026 16.49
Dramo delate na nesreči
Odgovori
-2
0 2
blue3dragon
12. 01. 2026 16.34
Ratalo ji je, dvignila je vzdušje in temperaturo... Žal
Odgovori
+3
3 0
Trikrat cepljen
12. 01. 2026 16.31
Se bo kdo vprašal čemu služi varstvo pri delu, ki ga skupina opravi v pol ure, dobi izpolnjene pole in jih podpiše. Je slučajno kdo prebral požarni načrt, je bila kdaj vaja kako evakuirati goste, učence..... V ljubljani v dijaškem domu odkrijejo ob požaru, da sploh ni alarma.... do kdaj bomo podcenjevali take stvari. En priseben natakar, ki bi znal v hipu uporabiti aparat, za katerega bi moral po predpisih vsak zaposleni vedeti kje je nameščen ik kako ga uporabiti, in poznati zasilno pot, bi se veliko tragedijam lahko izognili. Neresnost in malomarnost.
Odgovori
+6
7 1
presnet
12. 01. 2026 16.55
Gasilni aparati, ki jih vidimo na hodnikih, gasijo do 15 sekund, kar pomeni, da za takšen požar žal ni dovolj en aparat.
Odgovori
+1
1 0
presnet
12. 01. 2026 16.56
Zato, ker v afektu, niti ne zmoreš v popolnosti dati na začetni požar, sploh v takšni gužvi in paniki.
Odgovori
+1
1 0
rrr123
12. 01. 2026 16.20
to pa je res odlično poznala lokal da je sama umrla
Odgovori
-1
1 2
presnet
12. 01. 2026 16.57
Ravno zato, ker ga je poznala - ker je dala druge pred sebe za razliko od šefov. Žal, naj počiva v miru.
Odgovori
+1
1 0
Ramzess
12. 01. 2026 16.09
Njena smrt jo je potrla, a bejžno, pa sama ji je rekla da naj ... misli, da se bo komu smilila.
Odgovori
+2
3 1
stoinena
12. 01. 2026 16.07
ko te zanima samo denar, ti hitro uide razum iz nadzora in se ti vse na glavo zvrne.
Odgovori
+3
4 1
Medo888
12. 01. 2026 16.06
Važno da je vzela blagajno Ane . Kam gre ta svet ej
Odgovori
+2
6 4
Rde?a pesa in hren
12. 01. 2026 16.05
No sedaj bo lahko v ćuzi razmiišljala kje je nardla napako
Odgovori
+3
5 2
Medo888
12. 01. 2026 16.08
Če ne bo z blagajne plačala odvetnike
Odgovori
+1
2 1
presnet
12. 01. 2026 17.02
Nič ne bo razmišljala o tem.
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
12. 01. 2026 16.04
Po toči zvoniti je prepozno, komu "koristi" to pregrevanje tragedije?
Odgovori
+4
4 0
Ramzess
12. 01. 2026 16.08
Res je, marsikaj pride ven, in vsaka podrobnot bo izkoriščena, vemo kje.
Odgovori
+0
1 1
Arrya
12. 01. 2026 16.10
Temu, da se popravijo pravila in naredijo bolj stroga, kar bo mogoče preprečilo kakšno prihodnjo nesrečo. Zato se tudi vsaka letalska nesreča preuči do vsake podrobnosti, da se najdejo napake in odpravijo.
Odgovori
+3
4 1
Artechh
12. 01. 2026 15.55
Eni umirijo 49 ljudi za dvig vzdušja. En p enega ustreli v samoobrambi ko je delal službeno nalogo. Pa o čem se protestira in napihuje 😂
Odgovori
+7
8 1
Wolfman
12. 01. 2026 15.52
Da bi bil starš od enega od teh nessrečnih mladoletnih preminulih tega pajzla, bi božje prisegel, da uredim po svoje.
Odgovori
+0
4 4
televizija2000
12. 01. 2026 15.45
Kriminalca obadva lastnika
Odgovori
+5
7 2
Rožle Patriot
12. 01. 2026 15.43
ccc ... odvračate pozornost od ptičjega kosila .. !!!
Odgovori
+11
15 4
