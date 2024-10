S krojaškim metrom napadla roparja sosednje urarne

Nemški Bremen pa ima novo junakinjo. Ko je v majhno urarno vstopil ropar, pretepel starejšega lastnika in ga poškropil s solzivcem, si zagotovo ni predstavljal, da mu bo načrte prekrižala bojevita lastnica sosednjega šiviljstva. Mladega roparja je, pozor, napadla kar z lesenim krojaškim metrom in tako poskrbela, da je nepridiprav zbežal praznih rok. Sosedje so nato hitro poklicali policijo, ki je mladeniča izsledila in aretirala. Kaj o junaškem dejanju pravi pogumna šivilja in kakšno kazen si je prislužil nasilni nepridiprav?