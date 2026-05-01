Lastnici podarjata 200 kvadratnih metrov veliko hišo v bližini Münchna

V Gautingu na Bavarskem lastnici podarjata približno 200 kvadratnih metrov veliko leseno hišo. A pozor – samo hišo, ne pa tudi zemljišča, na katerem stoji. Nov kupec bo moral hišo tako sam razstaviti, jo odpeljati in znova zgraditi na drugi lokaciji, piše Bild. Nemški predpisi glede ohranjanja kulturne oziroma zgodovinske dediščine namreč prepovedujejo zgolj rušenje zaščitenih objektov, kot tudi shranjevanje gradbenega materiala, ki je nastal kot posledica. Lokacijo bo nato pregledala še inšpekcija.

Samo za demontažo več dest tisoč evrov

To pa še niso vse težave bodočih lastnikov. Strkovnjaki ocenjujejo, da bosta samo demontaža in prevoz stala približno 50.000 evrov. "Hiša je v celoti iz lesa, tudi kontrukcija," je povedal nepremičninski posrednik Oliver Herbst iz agencije Immovision. Poleg tega bodo dodatne stroške predstavljali še gradnja temeljev na novi lokaciji, električni in vodovodni priključki. Kot pravijo pri omenjenem nemškem časniku, je realno pričakovati, da bo hiša tako na koncu stala med 100.000 in 150.000 evri. Kljub temu pa je ponudba v primerjavi s cenami nepremičnin v Münchnu še vedno ugodna. Samostojna hiša tam v povprečju stane okoli 12.000 evrov na kvadratni meter, kar pomeni, da bi za 200 kvadratnih metrov veliko hišo plačali približno 2,4 milijona evrov.

Zakaj se hiša podarja?

Za tem nenavadnim poslom se skriva dediščina: nepremičnino sta podedovali sestri, ki sicer želita ostati anonimni, in se zdaj soočata z visokimi davki. Stavba je na seznamu zaščitenih nepremičnin, hkrati 'ovira' gradbeno pravico na zemljišču, ker se je ne sme preprosto porušiti in zgraditi nove, prodaja hiše brez zemljišča pa je praktično nemogoča. Zato se je nepremičninski posrednik Herbst domislil nenavadne rešitve: hišo je treba ohraniti, a mora stran. Torej jo bosta lastnici podarili, kupec jo bo sestavil drugje, na tem mestu pa bodo sezidali drugo.

Kaj jo dela tako posebno?