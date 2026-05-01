Tujina

Lastnici podarjata 200 kvadratnih metrov veliko hišo v bližini Münchna

München, 01. 05. 2026 12.00 pred 19 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Ti.Š.
Hiša v Münchnu

Podarjena nepremičnina? Kar se sliši kot nore sanje, je na bavarskem očitno resničnost. V okrožju Starnberg v bližini Münchna lastnici preprosto podarjata 200 kvadratov veliko leseno hišo. A obstaja zanka.

V Gautingu na Bavarskem lastnici podarjata približno 200 kvadratnih metrov veliko leseno hišo. A pozor – samo hišo, ne pa tudi zemljišča, na katerem stoji. Nov kupec bo moral hišo tako sam razstaviti, jo odpeljati in znova zgraditi na drugi lokaciji, piše Bild. Nemški predpisi glede ohranjanja kulturne oziroma zgodovinske dediščine namreč prepovedujejo zgolj rušenje zaščitenih objektov, kot tudi shranjevanje gradbenega materiala, ki je nastal kot posledica. Lokacijo bo nato pregledala še inšpekcija.

Samo za demontažo več dest tisoč evrov

To pa še niso vse težave bodočih lastnikov. Strkovnjaki ocenjujejo, da bosta samo demontaža in prevoz stala približno 50.000 evrov. "Hiša je v celoti iz lesa, tudi kontrukcija," je povedal nepremičninski posrednik Oliver Herbst iz agencije Immovision.

Poleg tega bodo dodatne stroške predstavljali še gradnja temeljev na novi lokaciji, električni in vodovodni priključki. Kot pravijo pri omenjenem nemškem časniku, je realno pričakovati, da bo hiša tako na koncu stala med 100.000 in 150.000 evri.

Kljub temu pa je ponudba v primerjavi s cenami nepremičnin v Münchnu še vedno ugodna. Samostojna hiša tam v povprečju stane okoli 12.000 evrov na kvadratni meter, kar pomeni, da bi za 200 kvadratnih metrov veliko hišo plačali približno 2,4 milijona evrov.

Zakaj se hiša podarja?

Za tem nenavadnim poslom se skriva dediščina: nepremičnino sta podedovali sestri, ki sicer želita ostati anonimni, in se zdaj soočata z visokimi davki. Stavba je na seznamu zaščitenih nepremičnin, hkrati 'ovira' gradbeno pravico na zemljišču, ker se je ne sme preprosto porušiti in zgraditi nove, prodaja hiše brez zemljišča pa je praktično nemogoča.

Zato se je nepremičninski posrednik Herbst domislil nenavadne rešitve: hišo je treba ohraniti, a mora stran. Torej jo bosta lastnici podarili, kupec jo bo sestavil drugje, na tem mestu pa bodo sezidali drugo.

Kaj jo dela tako posebno?

To ni navadna stavba. Atrijska hiša je bila zgrajena leta 1928 po načrtih Richarda Riemerschmida – nemškega arhitekta, slikarja, oblikovalca in urbanista. Bil je glavna osebnost jugendstila, nemške oblike secesije, in utemeljitelj arhitekture v tem slogu. Njegovi načrti predstavljajo prehod k bolj objektivnemu, funkcionalnemu slogu gradnje – z jasnimi oblikami, naravnimi materiali in obilico svetlobe.

Kljub zapletenim pogojem pa je zanimanje za hišo precejšnje. Prodajalca je že kontaktiralo okoli 30 potencialnih 'kupcev', čeprav je bila ponudba sprva znana le malo ljudem. "Dva sta že v ožjem izboru. Gre za dva lastnika gradov, ki želita hišo na svojih posestih uporabiti kot lokacijo za prirejanje dogodkov. To bi bilo odlično, saj bi bila potem odpra za javnost," je dejal Herbst.

In kot še pravijo pri Bildu, nov lastnik hiše ne bo dobil povsem brezplačno, je pa gotovo to redka priložnost. Tisti, ki bo pripravljen vložiti čas v organizacijo demontaže, transporta in vnovične postavitve, si bo zagotovil delček arhitekturne zgodovine. In na koncu dobil nepremičnino verjetno veliko ceneje, kot bi ga stala novogradnja. Navdušencem se ta 'pustolovščina' lahko obrestuje.

KOMENTARJI1

Delavec_Slo
01. 05. 2026 12.19
Evo za tiste brez bajte!
