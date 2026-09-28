Lastnik brez vednosti najemnice vstopil v stanovanje s kupci

Moški iz Zagreba je decembra lani sklenil enoletno najemno pogodbo z žensko, ki je v stanovanju živela s svojimi otroki.

Ko je ni bilo v stanovanju, je izkoristil njeno odsotnost, odklenil vrata in vstopil v prostore. Nepremičnino, ki jo je želel prodati, je namreč pokazal potencialnim kupcem, poroča hrvaški portal Danica.

Ko je najemnica za to izvedela, je zoper njega vložila kazensko ovadbo. Sodnik je v sodbi navedel, da je najemodajalec s tem dejanjem storil kaznivo dejanje kršitve nedotakljivosti stanovanja. Na sodišču so med drugim kot dokaz predstavili tudi SMS-sporočilo, ki ga je najemodajalec poslal svoji najemnici.

Moškemu so izrekli trimesečno pogojno zaporno kazen, poleg tega pa mora plačati še 100 evrov sodnih stroškov.

Sodba sicer še ni pravnomočna, lastnik stanovanja se nanjo lahko še pritoži.