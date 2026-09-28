Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Lastnik brez vednosti najemnice vstopil v stanovanje s kupci

Zagreb, 28. 09. 2026 14.22 pred 49 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.S.
Stanovanje

Sodišče je najemodajalca iz Zagreba obsodilo na pogojno zaporno kazen, ker je brez dovoljenja najemnice vstopil v stanovanje, ki ga je oddajal.

Moški iz Zagreba je decembra lani sklenil enoletno najemno pogodbo z žensko, ki je v stanovanju živela s svojimi otroki.

Ko je ni bilo v stanovanju, je izkoristil njeno odsotnost, odklenil vrata in vstopil v prostore. Nepremičnino, ki jo je želel prodati, je namreč pokazal potencialnim kupcem, poroča hrvaški portal Danica.

Ko je najemnica za to izvedela, je zoper njega vložila kazensko ovadbo. Sodnik je v sodbi navedel, da je najemodajalec s tem dejanjem storil kaznivo dejanje kršitve nedotakljivosti stanovanja. Na sodišču so med drugim kot dokaz predstavili tudi SMS-sporočilo, ki ga je najemodajalec poslal svoji najemnici.

Moškemu so izrekli trimesečno pogojno zaporno kazen, poleg tega pa mora plačati še 100 evrov sodnih stroškov.

Sodba sicer še ni pravnomočna, lastnik stanovanja se nanjo lahko še pritoži.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
stanovanje zagreb najemodajalec

V Kijevu zagorela akademija znanosti, ena oseba umrla

Olimpijskemu prvaku ukradli helikopter, zadnji stik zabeležili na Hrvaškem

Cekin.si Kaj mora plačati lastnik stanovanja?
24ur.com V Zagrebu se nad visokimi najemninami pritožujejo tudi poslanci
Cekin.si Bi kupili stanovanje, v katerem so najemniki? Morate vedeti to
24ur.com Inšpektorji med nadzorom oddaje stanovanj odkrili številne nepravilnosti
Cekin.si Najemnik noče plačati najemnine. Kar je storil, je šokiralo lastnika
24ur.com Neznanec prebivališče prijavil na naslovu druge osebe: 'Skrbi me za varnost'
24ur.com 'Lastnik je v stanovanje prihajal nenajavljeno, celo sam si je odklepal vrata'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
hanzll
28. 09. 2026 15.11
Strašno. kakšna novica
Odgovori
0 0
majsterinegasrat
28. 09. 2026 14.31
Malo nejasno je tole, "brez vednosti najemnice", potem pa je glavni dokaz ravno SMS, ki ga je poslal najemnici ??
Odgovori
-1
0 1
0523
28. 09. 2026 14.44
Odobritev majster, odobritev. SMS je premalo oziroma skoraj nič.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Nevarna igrača, ki lahko povzroči hude poškodbe
Vsak dan ista bitka zaradi domače naloge? Poskusite spremeniti eno stvar
Vsak dan ista bitka zaradi domače naloge? Poskusite spremeniti eno stvar
Kdaj je čas za prvi ginekološki pregled?
Kdaj je čas za prvi ginekološki pregled?
Partner si želi otroka, jaz pa ne: kaj zdaj?
Partner si želi otroka, jaz pa ne: kaj zdaj?
zadovoljna
Portal
Bila je ena najlepših žensk na svetu, nato se je njeno življenje obrnilo na glavo
Pozabite na francoski paž, to je njegov najbolj eleganten naslednik
Pozabite na francoski paž, to je njegov najbolj eleganten naslednik
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Ali korejska kozmetika res deluje? Preizkušala jo je štiri tedne
Ali korejska kozmetika res deluje? Preizkušala jo je štiri tedne
vizita
Portal
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
Cink, vitamin C, ehinaceja, probiotiki: kaj zares pravi znanost?
Cink, vitamin C, ehinaceja, probiotiki: kaj zares pravi znanost?
Je lahko izguba mišic povezana z večjim tveganjem za demenco?
Je lahko izguba mišic povezana z večjim tveganjem za demenco?
Čudežne kapsule? Probiotiki ne morejo nadomestiti vlaknin
Čudežne kapsule? Probiotiki ne morejo nadomestiti vlaknin
cekin
Portal
Zakaj je elektrika nekje 20 evrov, drugje pa kar 272? Evropski paradoks, ki preseneča
Brez diplome do dobre plače v Sloveniji: kateri mojstri so najbolj iskani?
Brez diplome do dobre plače v Sloveniji: kateri mojstri so najbolj iskani?
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
moskisvet
Portal
Končno razkrili skrivnost morskega samoroga: tega niso pričakovali
Prelomnica pri 35. letih: ko se začnemo soočati s težkimi vprašanji
Prelomnica pri 35. letih: ko se začnemo soočati s težkimi vprašanji
Zakaj moški svoj uspeh tako pogosto merijo z denarjem?
Zakaj moški svoj uspeh tako pogosto merijo z denarjem?
Samski na poroki: Kako se izogniti nelagodju in zares uživati
Samski na poroki: Kako se izogniti nelagodju in zares uživati
dominvrt
Portal
Goba, ki jo mnogi zamenjajo za jurčka
Kdaj sadimo in pobiramo česen?
Kdaj sadimo in pobiramo česen?
Navdušila s preprosto jesensko dekoracijo
Navdušila s preprosto jesensko dekoracijo
Kako odzračiti radiator pred zimo: znak, da je čas za ukrepanje
Kako odzračiti radiator pred zimo: znak, da je čas za ukrepanje
okusno
Portal
Ponedeljek brez idej za tedenski jedilnik: odlični recepti, ki rešijo ves teden
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
Jesenska shramba: 5 hitrih kombinacij, ko ne veste, kaj skuhati
Kremasta rižota, ki je navdušila splet: zaradi te sestavine je tako dobra
Kremasta rižota, ki je navdušila splet: zaradi te sestavine je tako dobra
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961