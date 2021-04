Lastnik draguljarne ustrelil dva oborožena roparja, še enega ranil

Župan mesta Gianfranco Garau , ki je bil v sredo, ko se je začelo streljanje, na večernem sestanku v bližnji mestni hiši, je za italijanske medije dejal, da dogodki ostajajo nerazjasnjeni. "Vem le, da so napadli pošteno in dobro družino," je dejal.

Dva osumljenca sta strelnim ranam podlegla na kraju dogodka, na ulici pred draguljarno, tretji pa je bil ranjen in so ga pozneje aretirali. Kot kaže, ga je lastnik prodajalne zadel v nogo.

Draguljarno oropali že prej, lastnika pretepli, ženo in hči pa zvezali

Garau je dodal, da so draguljarja v ločenem napadu leta 2015 nasilno pretepli, njegovo ženo in hčerko pa zvezali. Takrat so tatovi odtujili ročne ure in nakit v vrednosti 300.000 evrov.

Časnik Corriere della Sera poroča, da sta bili tako žena kot hči lastnika v času napada tudi tokrat v trgovini. Trije tatovi so v draguljarno vstopili oboroženi, s seboj so imeli pištolo in nož.

Tretjega osumljenca je zaslišala vojaška policija karabinjerjev, vendar za zdaj obtožba še ni bila vložena, še dodaja časnik. Med dogodkom naj bi bilo sproženih vsaj pet strelov. Reševalcem ostalih dveh tatov ni uspelo rešiti.

Vodja italijanske stranke Liga Matteo Salvini je draguljarju in njegovi družini svojo podporo izkazal prek Twitterja in dodal: "Obramba je vedno legitimna."