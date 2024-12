Obsodili lastnika in arhitekta hotela, ki se je zrušil med potresom v Turčiji

Lastnik hotela Isias Grand v mestu Adiyaman Ahmet Bozkurt in arhitekt Erdem Yilmaz sta obsojena na 18 let in pet mesecev zaporne kazni, lastnikov sin Mehmet Fatih Bozkurt pa na 17 let in štiri mesece zapora, poroča turška tiskovna agencija Anadolu . Turško sodišče jih je obsodilo "povzročitve smrti ali poškodbe več oseb iz zavestne malomarnosti".

Hotel se je porušil februarja 2023, ko je regijo na jugovzhodu Turčije prizadel uničujoč potres z magnitudo 7,8. V hotelu je bila nastanjena šolska odbojkarska ekipa iz Severnega Cipra, z njimi so bili tudi njihovi starši in učitelji, ki so se v kraju mudili zaradi odbojkarskega turnirja. Med potresom se je hotel porušil in pod seboj pokopal 72 ljudi. Med žrtvami so bili tudi vsi otroci. Od celotne ekipe s turškega dela Cipra so preživeli le štirje starši, ki so se sami rešili izpod ruševin.

Premier Severega Cipra Ünal Üstel je dejal, da je kazen premila in napovedal, da se bo nanjo pritožil. "Kljub temu smo delno zadovoljni, saj so bili obsojeni vsi, od odgovornih za gradnjo hotela do arhitekta," je dejal za agencijo AFP.