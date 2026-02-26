Lastnik in pes na Dugem otoku padla v 20-metrsko jamo

Vse se je začelo, ko je pes med igro včeraj dopoldne padel v približno šestmetrsko jamo. Ko je lastnik ljubljenčka videl v težavah, mu je s pomočjo prijatelja skušal pomagati, a nato v jami končal še sam, poroča hrvaški spletni portal net.hr.

V nekem trenutku sta oba padla še globlje in končala približno 20 metrov globoko, od koder brez profesionalne opreme nista več mogla ven.