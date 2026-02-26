Naslovnica
Tujina

Lastnik in pes na Dugem otoku padla v 20-metrsko jamo

Savar, 26. 02. 2026 16.56 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
Ti.Š.
Pes in lastnik padla v jamo

Začelo se je kot brezskrbna igra na prostem, končalo pa z reševalno akcijo. Na območju naselja Savar na Dugem otoku sta v 20-metrov globoko jamo padla moški in njegov pes. Na pomoč so jima prihiteli člani Hrvaške gorske reševalne službe, ki so moškega in njegovega pasjega prijatelja ob pomoči gasilcev uspeli varno spraviti na plano.

Vse se je začelo, ko je pes med igro včeraj dopoldne padel v približno šestmetrsko jamo. Ko je lastnik ljubljenčka videl v težavah, mu je s pomočjo prijatelja skušal pomagati, a nato v jami končal še sam, poroča hrvaški spletni portal net.hr.

V nekem trenutku sta oba padla še globlje in končala približno 20 metrov globoko, od koder brez profesionalne opreme nista več mogla ven.

Hiter odziv

Na srečo je lastnikov prijatelj ostal miren in na pomoč poklical zadarsko ekipo Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS). Ključno vlogo pri hitrem odzivu in intervenciji so imeli tudi štirje člani prostovoljnega gasilskega društva Sali. Zahvaljujoč njihovi strokovnosti in poznavanju terena je bila reševalna akcija končana v rekordnem času.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Na srečo sta jo moški in pes odnesla brez poškodb," so zapisali v objavi na Facebooku.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Levi so barabe
26. 02. 2026 18.40
A tukaj so našli psa za na vrhniko?
Odgovori
0 0
medusa
26. 02. 2026 18.31
Lepo.Lepa novica .Ne pa pri bas ,ko nepristevni obesajo in mucijo zivali!!!
Odgovori
+3
3 0
B00m
26. 02. 2026 18.25
Saj ne morem mimo tega stavka "Na srečo je lastnikov prijatelj ostal MIREN in na pomoč poklical zadarsko ekipo Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS). Ostal miren... ki to najdete :)
Odgovori
+1
1 0
kekyooo
26. 02. 2026 18.04
uf noro. sreča da sta oba odnesla brez poškodb
Odgovori
+2
2 0
