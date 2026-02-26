Lastnik in pes na Dugem otoku padla v 20-metrsko jamo

Vse se je začelo, ko je pes med igro včeraj dopoldne padel v približno šestmetrsko jamo. Ko je lastnik ljubljenčka videl v težavah, mu je s pomočjo prijatelja skušal pomagati, a nato v jami končal še sam, poroča hrvaški spletni portal net.hr.
V nekem trenutku sta oba padla še globlje in končala približno 20 metrov globoko, od koder brez profesionalne opreme nista več mogla ven.
Hiter odziv
Na srečo je lastnikov prijatelj ostal miren in na pomoč poklical zadarsko ekipo Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS). Ključno vlogo pri hitrem odzivu in intervenciji so imeli tudi štirje člani prostovoljnega gasilskega društva Sali. Zahvaljujoč njihovi strokovnosti in poznavanju terena je bila reševalna akcija končana v rekordnem času.
"Na srečo sta jo moški in pes odnesla brez poškodb," so zapisali v objavi na Facebooku.
