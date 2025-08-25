Hrvaška policija v zvezi z napadom na Slovence v Umagu pridržala dva moška

Lastnik kluba v Umagu, kjer so v pretepu hudo poškodovali 32-letnega Slovenca, trdi, da so se slovenski gostje obnašali arogantno. Kljub temu, da naj bi jih večkrat opozorili, naj nehajo razbijati po lokalu, so z razgrajanjem nadaljevali, pravi. "Prijatelja so držali za vrat, nato pa nanj planili s palicami," pa pripoveduje Slovenec, ki je bil udeležen v pretepu. Hrvaška policija je medtem sporočila, da so v zvezi z napadom pridržali dva moška, stara 53 in 23 let, enega pa še iščejo.

Planet klub Umag FOTO: 24ur.com icon-expand

Na Hrvaškem (in tudi v Sloveniji) še vedno odmeva nov incident, v katerem so bili poškodovani slovenski državljani. Tudi tokrat so morali posredovati tako reševalci kot policisti. Slednji so na kraj prihiteli po klicu ekipe nujne medicinske pomoči in ugotovili, da je bil v pretepu poškodovan 32-letni Slovenec, še štirje pa so zdravniško pomoč zavrnili. Hrvaška policija je potrdila identiteto dveh napadalcev, eden od njiju je lastnik kluba Planet, ki pa je za RTL Danas zatrdil, da so skupino Slovencev desetkrat opozorili, naj ne divjajo po lokalu in vznemirjajo drugih gostov. Kljub temu pa policije sam ni poklical, poroča net.hr.

Zgodbe se razlikujejo

"Na veliko so polivali pijačo, razbijali steklenice. Čistili smo in brisali tla okoli njih. Res mi je žal, da se je to zgodilo. Lokal imamo že 28 let in se resnično trudimo ustreči vsem ter narediti vse, da bi bilo lepo in prijetno," je dejal lastnik. Kot pravi, nima opravičila za to, kar se je zgodilo, a hkrati dodaja, da tudi sam ni prejel nobenega opravičila od Slovencev. "Bili so arogantni, nesramni in nekulturni," poudarja.

Pretep Slovencev v Umagu FOTO: 24UR icon-expand

Poškodovani 32-letnik medtem ostaja na zdravljenju v izolski bolnišnici. "Na glavi imam hematom, upam, da si bom hitro opomogel" je dejal za hrvaški spletni portal 24sata. Zakaj in kako se je vse začelo, pravi, da ne ve. "Napadli so našo družbo, preganjali so nas s palicami. Ko se je začelo, sem skušal oditi ven, a nisem mogel." Izjave lastnika kluba je medtem zanikal. "Prišli smo s poroke in zabavo nadaljevali v klubu, ki nam je bil najbližje. Nenadoma mi je dekle reklo, naj pogledam, kako držijo mojega prijatelja za vrat, in ko sem se približal, se je vse začelo. Potem so prileteli s palicami in nas začeli udarjati – z rokami in vsem ostalim. Mi smo se družili, naša skupina je bila okoli mize, trije ali štirje smo plesali in se zabavali. Nismo povzročali nobenih težav," je povedal Blaž, ki je dodal, da je nato izgubil zavest in se ničesar drugega več ne spomni. "Kako se ne bi bal priti na Hrvaško?" se ob tem še sprašuje. "Kateri gost bi prišel, ko te tako lepo pričakajo s palico," še dodaja. Na posnetku, ki so ga uspeli pridobiti novinarji oddaje 24UR je sicer videti, kako pretepajo mladeniča, moški v roki drži predmet, podoben palici, slišati je krike, ki jim sledi prerivanje in kaos.

Policija je pridržala dva napadalca, tretjega še iščejo

Z istrske policijske uprave so medtem sporočili, da je policija v Umagu zvezi s sumom poskusa storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe pridržala dva moška, stara 53 in 23 let. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so v kriminalistični preiskavi ugotovili, da je 24. avgusta okoli 1.00 zjutraj več slovenskih državljanov vstopilo v klub na območju Umaga in začelo polivati pijačo ter razbijati kozarce. "Dva hrvaška državljana, stara 53 in 23 let, sta jih opozorila na vedenje, nato pa fizično napadla, pri čemer sta jih udarjala s palicami," navajajo dozdajšnje ugotovitve. Poleg njiju je v napadu sodeloval tudi 20-letni Hrvat, ki pa ga še iščejo. Zaradi poškodb so reševalci nujne medicinske pomoči 32-letnemu državljanu Slovenije na kraju dogodka nudili zdravniško pomoč. "Po prvih podatkih je bil državljan Slovenije lažje poškodovan, vendar je bil včeraj hospitaliziran v bolnišnici v Sloveniji," so zapisali na policijski uprave istrske ter dodali, da zdaj čakajo medicinsko dokumentacijo, na podlagi katere bodo lahko natančneje klasificirali stopnjo poškodb. Poleg njega so bili po izjavah vpletenih v dogodek, od katerih so se nekateri kasneje odpravili na policijsko postajo, poškodovani še štirje slovenski državljani. Ti so zdravniško pomoč zavrnili in hrvaški policiji niso predložili nobene naknadne medicinske dokumentacije, iz katere bi bilo razvidno, kakšne poškodbe so utrpeli. Policisti so že včeraj prijeli 53-letnika in 23-letnika, po končani kriminalistični preiskavi pa so ju danes zjutraj odpeljali v priporno enoto istrske policijske uprave. "Policija za tretjega napadalca izvaja intenzivne iskalne ukrepe in bo zoper njega vložila kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa hude telesne poškodbe," so sporočili. Kriminalistična preiskava se medtem nadaljuje – z namenom ugotovitve morebitne kazenske odgovornosti slovenskih državljanov v skladu z Zakonom o prekrških zoper javni red in mir.