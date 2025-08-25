Svetli način
Tujina

Hrvaška policija v zvezi z napadom na Slovence v Umagu pridržala dva moška

Umag / Izola, 25. 08. 2025 10.36 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
132

Lastnik kluba v Umagu, kjer so v pretepu hudo poškodovali 32-letnega Slovenca, trdi, da so se slovenski gostje obnašali arogantno. Kljub temu, da naj bi jih večkrat opozorili, naj nehajo razbijati po lokalu, so z razgrajanjem nadaljevali, pravi. "Prijatelja so držali za vrat, nato pa nanj planili s palicami," pa pripoveduje Slovenec, ki je bil udeležen v pretepu. Hrvaška policija je medtem sporočila, da so v zvezi z napadom pridržali dva moška, stara 53 in 23 let, enega pa še iščejo.

Planet klub Umag
Planet klub Umag FOTO: 24ur.com

Na Hrvaškem (in tudi v Sloveniji) še vedno odmeva nov incident, v katerem so bili poškodovani slovenski državljani.

Tudi tokrat so morali posredovati tako reševalci kot policisti. Slednji so na kraj prihiteli po klicu ekipe nujne medicinske pomoči in ugotovili, da je bil v pretepu poškodovan 32-letni Slovenec, še štirje pa so zdravniško pomoč zavrnili.

Hrvaška policija je potrdila identiteto dveh napadalcev, eden od njiju je lastnik kluba Planet, ki pa je za RTL Danas zatrdil, da so skupino Slovencev desetkrat opozorili, naj ne divjajo po lokalu in vznemirjajo drugih gostov. Kljub temu pa policije sam ni poklical, poroča net.hr.

Zgodbe se razlikujejo

"Na veliko so polivali pijačo, razbijali steklenice. Čistili smo in brisali tla okoli njih. Res mi je žal, da se je to zgodilo. Lokal imamo že 28 let in se resnično trudimo ustreči vsem ter narediti vse, da bi bilo lepo in prijetno," je dejal lastnik. Kot pravi, nima opravičila za to, kar se je zgodilo, a hkrati dodaja, da tudi sam ni prejel nobenega opravičila od Slovencev. "Bili so arogantni, nesramni in nekulturni," poudarja.

Pretep Slovencev v Umagu
Pretep Slovencev v Umagu FOTO: 24UR

Poškodovani 32-letnik medtem ostaja na zdravljenju v izolski bolnišnici. "Na glavi imam hematom, upam, da si bom hitro opomogel" je dejal za hrvaški spletni portal 24sata.

Zakaj in kako se je vse začelo, pravi, da ne ve. "Napadli so našo družbo, preganjali so nas s palicami. Ko se je začelo, sem skušal oditi ven, a nisem mogel." Izjave lastnika kluba je medtem zanikal. "Prišli smo s poroke in zabavo nadaljevali v klubu, ki nam je bil najbližje. Nenadoma mi je dekle reklo, naj pogledam, kako držijo mojega prijatelja za vrat, in ko sem se približal, se je vse začelo. Potem so prileteli s palicami in nas začeli udarjati – z rokami in vsem ostalim. Mi smo se družili, naša skupina je bila okoli mize, trije ali štirje smo plesali in se zabavali. Nismo povzročali nobenih težav," je povedal Blaž, ki je dodal, da je nato izgubil zavest in se ničesar drugega več ne spomni.

"Kako se ne bi bal priti na Hrvaško?" se ob tem še sprašuje. "Kateri gost bi prišel, ko te tako lepo pričakajo s palico," še dodaja.

Na posnetku, ki so ga uspeli pridobiti novinarji oddaje 24UR je sicer videti, kako pretepajo mladeniča, moški v roki drži predmet, podoben palici, slišati je krike, ki jim sledi prerivanje in kaos.

Policija je pridržala dva napadalca, tretjega še iščejo

Z istrske policijske uprave so medtem sporočili, da je policija v Umagu zvezi s sumom poskusa storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe pridržala dva moška, stara 53 in 23 let.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so v kriminalistični preiskavi ugotovili, da je 24. avgusta okoli 1.00 zjutraj več slovenskih državljanov vstopilo v klub na območju Umaga in začelo polivati pijačo ter razbijati kozarce. "Dva hrvaška državljana, stara 53 in 23 let, sta jih opozorila na vedenje, nato pa fizično napadla, pri čemer sta jih udarjala s palicami," navajajo dozdajšnje ugotovitve. Poleg njiju je v napadu sodeloval tudi 20-letni Hrvat, ki pa ga še iščejo.

Zaradi poškodb so reševalci nujne medicinske pomoči 32-letnemu državljanu Slovenije na kraju dogodka nudili zdravniško pomoč. "Po prvih podatkih je bil državljan Slovenije lažje poškodovan, vendar je bil včeraj hospitaliziran v bolnišnici v Sloveniji," so zapisali na policijski uprave istrske ter dodali, da zdaj čakajo medicinsko dokumentacijo, na podlagi katere bodo lahko natančneje klasificirali stopnjo poškodb.

Poleg njega so bili po izjavah vpletenih v dogodek, od katerih so se nekateri kasneje odpravili na policijsko postajo, poškodovani še štirje slovenski državljani. Ti so zdravniško pomoč zavrnili in hrvaški policiji niso predložili nobene naknadne medicinske dokumentacije, iz katere bi bilo razvidno, kakšne poškodbe so utrpeli.

Policisti so že včeraj prijeli 53-letnika in 23-letnika, po končani kriminalistični preiskavi pa so ju danes zjutraj odpeljali v priporno enoto istrske policijske uprave. "Policija za tretjega napadalca izvaja intenzivne iskalne ukrepe in bo zoper njega vložila kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa hude telesne poškodbe," so sporočili.

Kriminalistična preiskava se medtem nadaljuje – z namenom ugotovitve morebitne kazenske odgovornosti slovenskih državljanov v skladu z Zakonom o prekrških zoper javni red in mir.

Preberi še V Umagu so ga pretepli do možganske krvavitve, poškodovani še trije

Incident v Umagu je sicer že tretji primer napada na slovenske turiste, ki se je v Istri zgodil v roku meseca dni. Konec julija je pet varnostnikov v Poreču preteplo 19-letnika z Vrhnike, ki je pri tem utrpel poškodbe glave. Pred desetimi dnevi pa so varnostniki hotela v Savudriji obračunali s skupino Slovencev, prizanesli niso niti dekletu.

Umag napad Slovenci lokal lastnik
KOMENTARJI (132)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hc4life
25. 08. 2025 12.20
Umag ,poreč,savudrija ....najbol ogabna mesta istre
ODGOVORI
0 0
Grickoficko
25. 08. 2025 12.19
Se mi zdi,da so se dečki malo preveč sprostili potem pa kar naenkrat bim bam bom in potem so vsi krivi, samo oni ne.
ODGOVORI
0 0
Tvojamat420
25. 08. 2025 12.18
Ce nebi bila nic kriva bi ju posnetki lepo oprali krivde. Tako pa ostajata v priporu. Zjokajte se baja in podobni "gostje slovenije" tukaj gor :*
ODGOVORI
0 0
Ici
25. 08. 2025 12.17
Iz nič ni nič. Med vsemi gosti lokala so jih pokasirali prav ti štirje. Seeeeveda. In potem zavije svizec čokolado.
ODGOVORI
0 0
FejsBrukica
25. 08. 2025 12.17
Kar tako jih niso fasali. Sorry. Se pa strinjam, da takšna sila ni bila potrebna.
ODGOVORI
0 0
Deathstar
25. 08. 2025 12.16
+1
Drugače je pa tako.... Ko vidiš našo mularijo, kaj počno na morju pod vplivom alkota, ni čudno da jih kakšen domačin zresetira....
ODGOVORI
1 0
Defragment
25. 08. 2025 12.16
Vse je vredu. Zastonj jih niso kasiral'. Hrvatje jih že naučijo kozjih molitvic.
ODGOVORI
0 0
Important notice
25. 08. 2025 12.15
+2
Slovenec in pijača ni bila nikoli dobra kombinacija.
ODGOVORI
2 0
športnik66
25. 08. 2025 12.14
+5
Letno sem ca 50-60 dni ob hrvaški obali in lahko vam rečem: povsod so ful prijazni! Da pa se nekateri naši Slovenceljni obnašajo neprimerno, sem videl do sedaj že večkrat! In da jih potem domačini pretepejo, me ne čudi! Zanimivo mi je to, da če Slovenceljni pridejo v Grčijo, Turčijo, Španijo, se tudi pijani obnašajo čisto ok. Na Hrvaškem so pa vsi Slovenceljni čisto ponoreti - se derejo, bruhajo, razbijajo, ... mislijo, tole je vse naše, nič nam nihče ne more - vam povem, dobi jih po batici samo tisti, ki to tudi išče...
ODGOVORI
5 0
IFILLSLOVENIABCKUNFILLME
25. 08. 2025 12.14
+2
v Sleveniji ni nič drugače, nas pa tepejo davki vedno bolj...
ODGOVORI
3 1
JohannDoe
25. 08. 2025 12.14
-1
Na koncu so vsi filantropi, žrtve in nedolžni. Od onih "izbacivačev", ki trenirajo borilne veščine in s kartoteko nasilništva dalje. Skorajda ne vem komu bi verjel bolj, onim, ki so pijani prišli iz ohceti, ali onim, ki so jih desetkrat opozorili in prosili, potem pa se jih lotili s palicami. To, da te pijanci ne slišijo je sicer res nenavadno. Včeraj berem v zagovor, da so polivali vodo. Danes, da so razbijali. Ona dva sama, le kaj naj storita drugega kot s palicami nadnje. Da bi poklicala policijo pa... kdo ve, če oni vidijo "polivanje vode" res enako kot tale dva... pa to. Le kaj drugega pa naj bi storila pa to... Na koncu bomo izvedeli, da gra za dinaridski klub, kjer so oboji poslušali "cajke". Res žalostno kaj je ta Istra postala. Nič bolj žalostno od tega, kaj je postala Slovenija. Kot, da bi brali, da so v kakem ljubljanskem klubu varnostniki z lajštami pretepli koga, ki je iz "svatbe" malo "produžil" na jutranjo dozo "cajk".
ODGOVORI
0 1
JohannDoe
25. 08. 2025 12.19
... varnostniki Miha, Jože in Klemen družno nad turiste Jako, Franca in Mateja. Pa to.
ODGOVORI
0 0
lambert
25. 08. 2025 12.14
+1
Ja, ampak se potem poklice policijo ne pa udrihat po folku ...
ODGOVORI
2 1
xoxotox6
25. 08. 2025 12.13
-1
balkanjade iz osrednjega pašaluka ne prebavlja nihče zato toliko napadov na "slovence"
ODGOVORI
0 1
GetBack
25. 08. 2025 12.13
+4
Se je pa v zadnjih letih za slovence na Hrvaškem zgodila velika sprememba. ..... Slovenci smo v zadnjih letih z golobovo vlado postali vse bolj revni. Povprečen Slovenec nima stika z zunanjim svetom in ne ve, da so nas države kot sta Poljska, Češka in v veliki meri tudi Hrvaška že prehiteli. Zdaj nas dohitevajo ali celo prehitevajo tudi druge vzhodnoevropske tranzicijske države. Edini stik povprečnega Slovenca z mednarodnim okoljem je teden dni dopusta na Hrvaškem. Vsako leto se v poletnem času znova sproži plaz zgražanja nad cenami – včasih je bilo na Hrvaškem vse cenovno dostopno. A cene se prilagajajo potrošnikom. Čehi, Poljaki, Madžari in tudi Hrvati si očitno lahko privoščijo dopust. Nekoč smo bili Slovenci v primerjavi s temi narodi povprečno bogatejši. Danes pa postopoma postajamo revnejši. Spomnimo se, kako so Čehi in Poljaki na dopustu včasih preživljali s paštetami in paradajzom. Danes jih videvam v restavracijah – nasmejane, zadovoljne, sproščene. Medtem Slovenci godrnjajo nad visokimi cenami .... in si kuhajo špagete v apartmajih. Ni daleč do paštet... Drsenje v revščino in bedo se ne zgodi čez noč. To je postopen proces – kot počasno kuhanje žabe, ki ne opazi, da se voda segreva. A nam je, kot kaže, najpomembneje, da ni prevelikih razlik in da je vse “pravično in socialno”. Bojim se, da bo biti Slovenec čez 15 let pomenilo to, kar je nekoč pomenilo biti Romun. Povprečen Slovenec sovraži zahodni svet, čeprav si želi njegovih standardov, sovraži Hrvate, vendar zaradi ozkosti ne zna drugam na dopust. Državne storitve so kljub visokim davkom v razsulu – ljudje godrnjajo nad zdravstvom, nad davki, a kljub temu izvolijo politika, ki jim obljublja še višje davke. To je že stvar za psihoanalizo naroda.
ODGOVORI
6 2
Tvojamat420
25. 08. 2025 12.11
-1
Sami kavc strokovnjaki ki se ne zavedajo da tudi ce so bili nasi naporni in sli predalec, zato obstaja policija. Tako kot se jaz nr morem odlocit da te ruknem cez peso ker si mi stopil na k. Tudi tale hrcek ne more. Bo ugotovil na sodiscu, glede na obnasanje nekaterih tukaj pa je vprasanje casa kdaj bodo tudi oni hrabro stopili pred kakega ker so vzeli v lastne roke pravico. Takrat "nisem vedel" ali pa "bili so nadlezni" ne bo pomagal. Zdaj pa talajte minuske lokalni serifi :*
ODGOVORI
2 3
inside1
25. 08. 2025 12.15
+1
kaka policija neki, oni tak počakajo za vogalom, da se vse samo reši, potem se prikažejo al pa sploh ne....
ODGOVORI
1 0
Tvojamat420
25. 08. 2025 12.19
Ne bluzi
ODGOVORI
0 0
Pamir
25. 08. 2025 12.11
-4
Če je bil sds ovc je vse čisto v redu, če pa je bil Slovenec pa ni v redu, policija rešuje spore.
ODGOVORI
1 5
Evropa_Evropejcem
25. 08. 2025 12.13
-1
Če je bil kaviar komunist je vse čisto v redu, če pa je bil Slovenec pa ni v redu, policija rešuje spore.
ODGOVORI
1 2
Teleport
25. 08. 2025 12.14
+0
Pravi obraz levaka
ODGOVORI
1 1
jazpatipašeti
25. 08. 2025 12.15
+0
se en levicarski odpadek ... fajn nam gre
ODGOVORI
1 1
Evropa_Evropejcem
25. 08. 2025 12.15
+0
res je, komiji sovražijo lasten narod in ga skušajo uničiti
ODGOVORI
1 1
Mean Cat
25. 08. 2025 12.11
se dobr da ni bil tam tudi MMA borec Miran Fabjan, dab povedal kaksno globoko misel!
ODGOVORI
0 0
Mean Cat
25. 08. 2025 12.12
Kot jo je na basket tekmi v Beogradu med SLO in SRB
ODGOVORI
0 0
JOSEPH HAYDN
25. 08. 2025 12.11
+1
Težko je spregledat dejstvo, da se je v tako kratk času zgodilo toliko napadov in to postavlja vprašanje, ali gre za sistematično nasilje ali za porazno obnašamke Slovencev. Težko, da kdaj izvemo resnico
ODGOVORI
2 1
inside1
25. 08. 2025 12.11
saj na koncu ni nihče nič naredil, vse drugi krivi. saj dans je veliko takih, ki se ob alkoholu malo sprostijo in potem misliljo, da je vse njihovo in lahko delajo kar hočejo. Mislim, da je eno ali dva opozorila dovolj, da z nečim prenehaš. ....Sicer pa bo tak ven prišlo, kje je zdaj resnica, zadnje čase je tega preveč dol, Istra, pa samo po slovencih udrihajo, ki na koncu največ denarja prinesejo dol. Je neka nestrpnost v Istri...
ODGOVORI
0 0
Inred
25. 08. 2025 12.09
+7
Če je res kar pravi lastnik, jim je kar sedla lekcija!!
ODGOVORI
7 0
