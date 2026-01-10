Lastnik 'kluba smrti' priznal: Zasilni izhod je bil zaklenjen

Besede nekaterih prič in zaposlenih v švicarskem klubu Le Constellation je na zaslišanju pred preiskovalci potrdil tudi lastnik kluba Jacques Moretti. Po informacijah, na katere se sklicujejo novinarji RTS (švicarske radijske in televizijske postaje), jim je povedal, da so bila v noči tragedije vrata zasilnega izhoda zaklenjena od znotraj. Ko je po požaru prispel na kraj dogodka, je prav on odklenil vrata od zunaj in v prostoru zagledal več trupel. Kot je še dejal Moretti, ki je od petka v priporu zaradi begosumnosti, ne ve, zakaj je bil izhod blokiran. Resnico bo morala ugotoviti preiskava, ki jo vodijo štirje tožilci.

Če to drži, jima grozi do 20 let zapora

Švicarski mediji poudarjajo eno – ta element bo odločilen za preiskavo, razlog pa je preprost: več obiskovalcev je ob izbruhu požara poskušalo pobegniti skozi zasilni izhod, a so ostali ujeti in so bili tako obsojeni na smrt. Če bi tožilci menili, da sta Jacques in njegova žena Jessica Moretti – ki je v domačem priporu – delno odgovorna za zaklenjena vrata, bi lahko prekvalificirali kazniva dejanja, ki so jima očitana. Trenutno se morata obtožena zagovarjati za uboj iz malomarnosti, požar iz malomarnosti in povzročitve več telesnih poškodb. Če pa se bo izkazalo, da sta osumljenca vedela, da so vrata zaklenjena, bi to lahko postavilo hipotezo o naklepnem umoru. V tem primeru bi jima grozilo do 20 let zapora.

Stropno peno naj bi menjal kar sam

RTS sicer poroča še o eni ključni informaciji, ki se nanaša na stropno peno. Jacques Moretti naj bi pred preiskovalci izjavil, da je pred kratkim kar sam odstranil staro akustično peno s stropa in jo nadomestil s peno, kupljeno v trgovini Hornbach DIY. Akustična pena je sicer zelo vnetljiv material, ki bi lahko pospešil širjenje plamenov in strupenih hlapov, zaradi katerih bi zrak v nekaj minutah postal neprimeren za dihanje.

Zgovoren posnetek iz leta 2019

Kot vse kaže, pa so se zaposleni v baru dobro zavedali tveganj, povezanih z omenjeno peno. Iz videoposnetka, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je razvidno, kako je eden od natakarjev že pred šestimi leti, na silvestrovo 2019/2020 stranke v lokalu opozoril na nevarnost vnetja zvočne izolacije na stropu in jim dejal, naj steklenic z iskrami ne dvigajo previsoko.

Tudi ta element bi tožilce, ki vodijo preiskavo, lahko napeljal k obtožnici za naklepni umor.

Lastnik bara v pridržanju

V požaru je sicer umrlo 40 ljudi, med njimi številni mladoletniki, 116 ljudi je ranjenih. Med smrtnimi žrtvami je bilo poleg 21 državljanov Švice tudi več tujcev, od tega sedem Francozov in šest Italijanov, najmlajši sta bili stari 14 let. Žrtve opeklin se zdravijo v več evropskih državah. Vzrok požara uradno še ni znan, prve ugotovitve pa kažejo, da so ga najverjetneje zanetile iskre iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca. Zaradi isker se je na stropu vnela izolacijska pena, požar pa se je nato razširil v zelo kratkem času. Državna tožilka švicarskega kantona Valais je v petek po zaslišanju odredila pripor za Jacquesa Morettija, njegova soproga in solastnica bara Jessica pa ostaja na prostosti. Oba sta izrazila obžalovanje zaradi tragedije. Njo sicer bremenijo tudi obtožbe, da je kljub požaru poskušala iz kluba pobegniti z denarjem, ne pa pomagati drugim.

'Apokaliptični prizori'