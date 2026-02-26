Na večerji med zaposlene razdelil za skoraj 22 milijonov evrov gotovine

Kitajsko podjetje Henan Kuangshan Crane in njegov lastnik sta postala prava spletna senzacija, potem ko sta zaposlene med večerjo bogato nagradila. Dobesedno – namesto pogostitve, so delavce namreč pričakale nagrade v skupni vrednosti 180 milijonov juanov (okoli 22 milijonov evrov).
Mize, obložene z bankovci
Šef podjetja Cui Peijun, ki so poimenovali kar Bog bogastva, je med zaposlene razdelil skoraj 70 odstotkov letnega dobička. Posnetek delavcev, ki z odra nosijo kupe gotovine, je kmalu postal viralen.
Spektakularna razdelitev denarja se je odvila 13. februarja na veliki letni gala prireditvi podjetja, piše South China Morning Post. Postavili so kar 800 banketnih miz, dogodka pa se je udeležilo okoli 7000 ljudi. Zaposlene so poklicali na oder, da prevzamejo svoje nagrade, v okviru interaktivnih iger pa so nato sami prešteli denar – kolikor jim ga je uspelo prešteti, so ga lahko obdržali.
Na drugih posnetkih so delavci, ki za dolgimi mizami preštevajo kupe bankovcev, medtem ko drugi stojijo na odru in v rokah nosijo svežnje gotovine. Nekateri ves denar, ki so ga prejeli, še komaj držijo. Po poročanju korejskega časnika Chosun Daily je enemu od njih domov uspelo odnesti kar 11.000 evrov.
Lastnik družbe Peijun pa je zaposlene zvečer še dodatno navdušil, ko je nagovoril finančni oddelek: "Zakaj podarjamo pralne stroje? Je cena zlata narasla? Pretekla leta smo podarjali ogrlice in prstane ... Prinesite gotovino in vsem dajte še 20.000 juanov!" Vsak od delavcev je tako prejel še za okoli 2470 evrov gotovine.
To se ni zgodilo prvič
Njegova spontana odločitev je sprožila val vzhičenja v dvorani. Skupna vsota letnih izplačil nagrad, vključno s tistimi, ki jih je podjetje nato razdelilo še na spletu, je presegla 180 milijonov kitajskih juanov.
Podjetje Henan Kuangshan Crane je bilo ustanovljeno leta 2002 in proizvaja žerjave in električna dvigala ter posluje v več kot 130 državah po svetu. Cui Peijun ima v lasti približno 98,88-odstotni delež v podjetju.
To pa ni prvič, da je podjetje zaposlenim podelilo tako bonuse oziroma bogate nagrade. Leta 2024 je ustvarilo 260 milijonov juanov (32,12 milijona evrov) čistega dobička, od tega so 170 milijonov juanov (21 milijonov evrov) razdelili med zaposlene. Podobno radodarno 'akcijo' so pripravili tudi lani ob mednarodnem dnevu žena, ko so 2000 zaposlenih žensk obdarili z bonusi v skupni vrednosti skoraj 1,6 milijona jiuanov (200.000 evrov), poroča scmp.com. Zaradi pogostih denarnih nagrad se je Cuija na družbenih omrežjih prejel sloves "šefa, ki najraje deli denar".
"Ne gre za to, da rad delim denar. Mladi imajo danes kredite za stanovanja in avtomobile. Če jim lahko vsaj malo olajšamo breme, to veliko pomeni," je dejal.
