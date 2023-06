Lastnik prepotoval 900 kilometrov, da je rešil svojega psa

Iz Španije prihaja živalska zgodba s srečnim koncem. Zgodba o Rexu, šestletnemu sibirskemu haskiju, ki je s pomočjo srčnih veterinarjev premagal hitrorastoči in zelo nevarni tumor na gobčku. A pot do operacije je bila dolga, pri iskanju veterinarja je pomagal tudi TikTok.

Ko je šestletnemu psu Rexu skoraj da čez noč na gobčku zrasel velik tumor, je bil njegov lastnik Damian v velikih skrbeh. Sibirski haski je namreč zaradi njega slabo videl in zelo težko dihal. Damian ga je zato odpeljal k veterinarju, kjer pa so dejali, da je operacija nemogoča in priporočili evtanazijo. A mladi fant se z odgovorom ni sprijaznil, zato se je napotil v drugo kliniko. V mestu Cadiz na jugu države je zato obiskal še več veterinarskih ambulant, a ga je povsod čakal isti odgovor - edina rešitev je, da psa uspavamo.

icon-expand Sibirskemu haskiju Rexu je na gobčku zrasel velik tumor. FOTO: Facebook

Da bi rešil svojega ljubljenčka se je zato Damian odločil še za zadnjo možnost - za pomoč bo prosil uporabnike družbenega omrežja TikTok. Na svoj profil je tako objavil posnetek s klicem na pomoč, ki je bil uslišan. Posnetek je namreč opazila lastnica zavetišča v približno 900 kilometrov oddaljenem mestu Vinaro in Damianu svetovala, naj kontaktira tamkajšnjo kliniko Faunivet. "Za Rexa nam je povedala lastnica zavetišča. Pokazala nam je fotografije velikega tumorja in vprašala, če bi mu znali pomagati," je povedal veterinar klinike Nacho Martín-Macho. Damianu so po ogledu fotografij sporočili, da je operacija mogoča in skupaj z Rexom se je odpravil na deveturno pot.

