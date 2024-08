Lastnik restavracije gostom, ki so prijazni in vljudni, ponudi popust

Popust na prijaznost in potrpežljivost? Zakaj pa ne, je prepričan lastnik restavracije v španski Granadi, ki gostom, ki so prijazni in vljudni, ponudi popust. Ideja se mu je porodila pred več kot tremi leti po podobni izkušnji v restavraciji v Córdobi. Informacije o nenavadnem popusti, ki goste pravzaprav ne stane nič, pa so se hitro razširile po družbenih omrežjih in Julio zdaj ima veliko gostov.