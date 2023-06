Lastnik živalskega vrta, ki ga je pokončal lev, naj bi tigre prodajal na črnem trgu

"To je posebna vez. Lev in tiger skupaj. Stara sta dve leti in pol. Nista še imela mladičev. Nič mi ne bosta naredila," je v posnetku dejal Slovak, lastnik mini živalskega vrta na severu Slovaške. Stal je znotraj ograde, v kateri sta bili divji mački. Tega istega moškega je pred mesecem dni – dve leti po tem posnetku – med hranjenjem pokončal eden njegovih levov.

Matej Piffl iz drugega slovaškega živalskega vrta Malkia park, ki se že dolga leta ukvarja z levi in tigri, je za TV Markizo poudaril, da človek in zver nikoli ne smeta biti v istem prostoru ob istem času. "Tega neposrednega stika se je absolutno treba izogibati. To se ne bi dobro končalo. Čeprav ni videti, da bi nas tiger zdaj pojedel, pa bi zagotovo užival v tem," je dejal Piffl.

Lastnik je bil takšnih poslov očitno vajen, saj se je začel s potencialnim kupcem hitro pogovarjati o tem, koliko tigrov in levov lahko vzredi in mu jih proda. "Trenutno imam okoli 10 živali za prodajo, vendar jih lahko vzredim še več," je dejal zdaj že pokojni lastnik.

Vrednost tigra in pripravkov iz tigrov, ki jih uporabljajo v kitajski medicini, lahko na črnem trgu dosežejo več deset tisoč evrov. Rejec je v posnetku dejal, da lahko zagotovi na stotine tigrov na leto za potrebe kitajske medicine. Hvalil se je, da ima dobre zveze na Slovaškem in da mu oblasti ne bodo nagajale. "Moramo urediti papirje, vendar ne bodo zapletali. Veseli bodo. Imam zelo dobre odnose z njimi," je dejal lastnik, ki ni vedel, da ga snemajo.

Uporabijo oziroma prodajo lahko praktično vse dele tigra. Iz tigrovih zob denimo pripravljajo pripravke za tuberkulozo, iz brkov pripravke za zobobol, iz tigrovih oči pripravke za izboljšanje vida, mišice uporabijo za izdelavo pripravkov za malarijo. "Kosti se na črnem trgu prodajajo za 1700 evrov, cel tiger pa stane 5500 evrov," je razkrila Kollarjeva.

V posnetku je pokojni lastnik potencialnemu kupcu ponujal celo popust. "Trenutno želimo vzrejati več mladičev, zato bi vam dal popust. Cena je 5000 evrov," je dejal.

Slovaška: tigrovska velesila?

Na nepravilnosti v tem parku so sicer opozarjali že leta 2017, vendar se do leta 2019 ni zgodilo nič. Slovaška policija je potrdila, da so v preteklosti prejeli več prijav o domnevni preprodaji tigrov na črnem trgu, policija pa je na posestvu posredovala skupaj z okoljsko inšpekcijo leta 2019. "Vendar inšpekcija ni razkrila, da bi prodaja tigrov kršila zakonodajo," je dejala predstavnica slovaške policije Denisa Bardyova.

Vzreja tigrov je na Slovaškem precej dobičkonosen posel. "Slovaška že dolgo velja za tigrovsko velesilo, ker zasebniki vzrejajo ogromno tigrov, plenilcev, levov. Imamo informacije, da je Slovaška ena od držav, kjer ta črni trg cveti, državni organi pa po mojem mnenju še niso naredili ničesar, da bi to preprečili," pravi Vozarik.

A policija podatkov o tem nima. "Neposredno na ozemlju Slovaške tovrstnih aktivnosti še nismo zaznali, vendar je policija sodelovala s tujimi partnerji, ki so preiskovali in še preiskujejo takšne aktivnosti," je dejala Bardyova.

Na posnetku pa je lastnik dejal, da želi biti ekskluzivni dobavitelj tigrov za kitajski trg. "Rad bi imel ekskluzivni posel za Slovaško, Češko in Poljsko. Vse rejce poznam, imam kontakte povsod," je razlagal.

Ko so preiskovalni novinarji za odziv na lastnikove navedbe v posnetku uradno kontaktirali vodstvo zasebnega živalskega vrta, v katerem je nastal skriti posnetek, so ti zanikali, da bi se ukvarjali s prodajo tigrov za kitajsko medicino. Zatrdili so, da nobenega tigra niso prodali za kitajski trg in da ne vedo, zakaj je nekdanji lastnik govoril o tem. V živalskem vrtu je bilo po tragičnem dogodku še vedno okoli 15 tigrov in levov. Oblasti so sprva razmišljale o tem, da bi živali uspavale. A očitno so našli boljšo rešitev, saj je vodstvo vrta novinarjem zatrdilo, da naj bi jih premestili v azil v drugi državi.