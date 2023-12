Lastnika luksuznega letovišča na karibskem otoku našli mrtva

Kanadskega podjetnika Daniela Langloisa in njegovo partnerko so našli mrtva na karibskem otoku Dominika, kjer sta vodila luksuzno eko letovišče. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, sta umrla v "sumljivih okoliščinah". Policija je v povezavi z njuno smrtjo aretirala štiri osebe.

Trupli Daniela Langloisa in njegove partnerke Dominique Marchand so odkrili v petek v pogorelem vozilu. Par je bil pogrešan več dni, potem ko je izginil iz svojega eko letovišča na otoku. Po poročanju Dominica News Online, ki se sklicuje na ministra za nacionalno varnost in pravne zadeve Rayburna Blackmoora, so v povezavi s primerom aretirali tri tuje državljane in enega Dominičana. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Vrsta in brutalnost tega strašnega zločina sta nekaj, česar ne moremo prezreti, in ne moremo dovoliti, da bi odgovorni ostali nekaznovani," je dejal minister. Eden od osumljencev je ameriški državljan, kar je za BBC potrdil tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva. Fundacija Daniel Langlois, dobrodelna organizacija, ki jo je podjetnik ustanovil leta 1997, je v izjavi za javnost zapisala, da je par 1. decembra umrl v "tragičnih okoliščinah". Kot so še dodali, bodo okoliščine njune smrti znane v prihodnjih tednih oz. mesecih, ko bodo lokalne oblasti zaključile preiskavo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Langlois je delal kot režiser in animator v kanadski provinci Quebec, preden je v 80. letih ustanovil podjetje Softimage. Njihova programska oprema za 3D animacijo je bila uporabljena pri produkciji velikih filmskih uspešnic, kot so Jurski park, Matrica, Vojna zvezd in Titanik. Leta 1994 je Microsoft odkupil podjetje za 130 milijonov dolarjev (okoli 120 milijonov evrov). Langlois in njegova partnerka sta v zadnjem času na otoku Dominika na Karibih vodila luksuzno ekološko letovišče Coulibri Ridge. Kanadska ministrica za kulturno dediščino Pascale St-Onge je v zapisu na družbenem omrežju X Langloisa označila za "vizionarja digitalnih tehnologij in kinematografije".