Lastnika potrta: oblasti v strahu, da bodo širili virus, usmrtile 12 psov

Med njimi sta bila tudi 35-letna Pam Minh Hung in Nguyen Thi Chi Em , ki sta se na pot odpravila 8. oktobra. Na 280 kilometrov dolgo pot sta se podala s svojimi psi in še tremi sorodniki, ki so sabo prav tako vzeli tri pse in še eno mačko. Končna destinacija je bila Kan Hung v provinci Ca Mau, kjer živijo njihovi sorodniki, primerov okužb pa ni veliko.

Zadnji val epidemije v Vietnamu je bil najhujši do zdaj. Zaradi strogih ukrepov in omejitve gibanja se številni migranti delavci niso mogli preživljati, vsaj milijon jih je zato odšlo iz velikih mest.

Lokalne oblasti so nato, ne da bi ju o tem obvestile, usmrtile njunih 12 psov, pa tudi hišne ljubljenčke njunih sorodnikov, so poročali državni mediji, ki so kasneje članek umaknili. Ni jasno, kako so živali ubili, vendar pa je slika, objavljena v uradnem policijskem časopisu, namigovala na to, da so jih zakurili.

V Kan Hungu so se morali potniki testirati, saj je to obvezno za vse, ki potujejo po provincah. Ker sta bila, kot tudi sorodniki, s katerimi sta potovala, na testu pozitivna, so ju odpeljali na zdravljenje v bolnišnico, pse pa so pustili v karantenskem centru.

Svojo dogodivščino je par dokumentiral na družbenih omrežjih, kmalu pa sta si nabrala tudi nemalo sledilcev. Med drugim sta navdušila s posnetki, ko sta pse pred dežjem zaščitila z dežnimi plašči. Nekateri sledilci so se z njima celo srečali in jima dostavili vodo in hrano. Pot sta sicer začela s petnajstimi psi, dva psa sta podarila prostovoljcu, en pa je umrl.

"Barbarsko dejanje"

Uporabniki družbenih omrežij so se hitro odzvali, mnogi pa so odločitev vlade označili za "kruto". Da gre za "barbarsko dejanje", je dejala tudi igralka Hong An, članica globalne organizacije za dobrobit živali Four Paws, ki je dejala, da bo organizaciji poslala peticijo.

"Usmrtitve so bile neetične in povsem nepotrebne, saj ni smernic, ki bi narekovale, da je treba hišne ljubljenčke, če so lastniki okuženi, ubiti," je dejal Nguyen Hong Vu, znanstveni sodelavec Nacionalnega medicinskega centra City of Hope v ZDA. "Ni znanstvenih dokazov, da so psi in mačke lahko prenašalci covida na ljudi. Vendar pa se zgodi, da okužena oseba okuži žival," je dejal Hong Vu.

Ena od študij v Teksasu je pokazala, da so bile izmed 76 psov in mačk iz 39 gospodinjstev s covidnimi bolniki okužene tri mačke in en pes. Živali so bile asimptomatske ali so imele le blage simptome, poleg tega so se vse hitro pozdravile.

"Obstaja več načinov, kako reagirati v takšni situaciji. Živali lahko na primer izoliramo v kletko; stopimo v stik s sorodniki lastnikov ali za pomoč prosimo družbeno organizacijo, ki bo zanje skrbela, dokler lastniki ne ozdravijo," je še dejal Hong Vu.