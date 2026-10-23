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Lastniki od gostov ne bodo smeli zahtevati, da pomijejo posodo

San Francisco, 23. 10. 2026 11.18 pred 27 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.S.
Pomivanje posode

Spletna platforma za kratkoročno oddajanje stanovanj Airbnb je spremenila pravila in omejila zahteve glede čiščenja. V skladu z novimi pravili gostitelji od gostov ne bodo smeli več zahtevati opravil, kot so denimo pomivanje posode in slačenje posteljnine.

Airbnb že dlje časa prejema pritožbe gostov, ki so morali plačati stroške končnega čiščenja, ki lahko v nekaterih primerih znašajo tudi po več kot 100 evrov, kljub temu pa je gostitelj od njih zahteval, da opravijo razna hišna opravila.

V novih pravilih, ki bodo začela veljati 20. novembra, Airbnb navaja, da gostitelji od gostov ne bodo smeli več zahtevati opravil, ki "zahtevajo znaten napor ali čas oz. bi jih običajno opravil čistilni servis". Med takšna opravila po navedbah podjetja sodijo slačenje posteljnine, odnašanje smeti na zunanjo lokacijo ter pomivanje in pospravljanje posode.

Posodobljene smernice določajo, da lahko gostitelji po novem določijo sedem standardnih hišnih opravil, ki morajo biti v celoti prikazana že ob rezervaciji. Kot ustrezna hišna opravila je Airbnb med drugim določil navedbo ure prihoda in odhoda, omejitve glede števila gostov, pravila o kajenju, določila o času tišine ter pravila glede hišnih ljubljenčkov. Poleg tega lahko dodajo še "razumne zahteve". To pomeni, da lahko denimo od gostov zahtevajo, da zaradi lokalnih omejitev porabe vode skrajšajo čas prhanja ali pa da smeti odložijo v zabojnik, zavarovan pred živalmi.

Airbnb
Airbnb
FOTO: Shutterstock

Čeprav se po novih smernicah od gostov ne sme zahtevati pomivanja in pospravljanja posode, lahko gostitelji od njih pričakujejo, da uporabljeno posodo odložijo v pomivalno korito.

Gosti se že leta pritožujejo zaradi nesmiselnih nalog, ki so jih morali opraviti pred odhodom iz stanovanja. Nekateri poročajo, da morajo nastanitev temeljito počistiti in celo oprati posteljnino, čeprav plačajo za čiščenje.

Pred kratkim so na TikToku postali viralni videoposnetki, v katerih ameriška gostitelja ob odhodu gostov natančno pregledujeta svojo nepremičnino in posvečata izjemno pozornost vsaki podrobnosti. V enem od posnetkov denimo kritizirata gosta in ga obtožita nespoštovanja hišnega reda, ker daljinec za televizor ni bil na "svojem mestu".

Njihovi videoposnetki so navdihnili druge ustvarjalce vsebin, da so ustvarili parodije na račun strogih gostiteljev.

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KOMENTARJI4

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prdara
23. 10. 2026 11.44
bo pač gostitelj dvignil ceno pol pa naj puščajo usrano za seboj.Vsak normalen človek pospravi za seboj,butli pač ne
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
23. 10. 2026 11.43
Kulturni gostje vedno vse pospravijo za seboj, moja izkušnja je, da je takih 99%, predvsem Nemci prednjačijo pri čistoči.
Odgovori
0 0
Nikdar več
23. 10. 2026 11.42
Če si normalen človek, boš za seboj počistil in pustil urejeno.
Odgovori
+1
1 0
Artechh
23. 10. 2026 11.32
Sedaj bo ciscenje 200e 🤣
Odgovori
+2
3 1
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