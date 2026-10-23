Lastniki od gostov ne bodo smeli zahtevati, da pomijejo posodo

Airbnb že dlje časa prejema pritožbe gostov, ki so morali plačati stroške končnega čiščenja, ki lahko v nekaterih primerih znašajo tudi po več kot 100 evrov, kljub temu pa je gostitelj od njih zahteval, da opravijo razna hišna opravila.

V novih pravilih, ki bodo začela veljati 20. novembra, Airbnb navaja, da gostitelji od gostov ne bodo smeli več zahtevati opravil, ki "zahtevajo znaten napor ali čas oz. bi jih običajno opravil čistilni servis". Med takšna opravila po navedbah podjetja sodijo slačenje posteljnine, odnašanje smeti na zunanjo lokacijo ter pomivanje in pospravljanje posode.

Posodobljene smernice določajo, da lahko gostitelji po novem določijo sedem standardnih hišnih opravil, ki morajo biti v celoti prikazana že ob rezervaciji. Kot ustrezna hišna opravila je Airbnb med drugim določil navedbo ure prihoda in odhoda, omejitve glede števila gostov, pravila o kajenju, določila o času tišine ter pravila glede hišnih ljubljenčkov. Poleg tega lahko dodajo še "razumne zahteve". To pomeni, da lahko denimo od gostov zahtevajo, da zaradi lokalnih omejitev porabe vode skrajšajo čas prhanja ali pa da smeti odložijo v zabojnik, zavarovan pred živalmi.