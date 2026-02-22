Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zapuščeni tankerji: posadke v težkih razmerah čakajo na plače in hrano

Hong Kong, 22. 02. 2026 07.27 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Naftni tanker

V zadnjem letu je po svetu močno naraslo število naftnih tankerjev in drugih komercialnih ladij, ki so jih podjetja, ki jih imajo v lasti, zapustila. Kakšen razlog stoji za tem in kako to vpliva na prizadete trgovske mornarje? Višji častnik ruskega naftnega tankerja je razkril težke razmere na ladji, kjer so dlje časa čakali na osnovne življenjske potrebščine in plačilo.

Ivan (kar ni njegovo pravo ime) se je z novinarjem BBC-ja prejšnji mesec pogovarjal z naftnega tankerja, ki zapuščen leži zunaj teritorialnih voda Kitajske. Je višji krovni častnik. "Primanjkovalo nam je mesa, žita, rib – osnovnih stvari za preživetje," je povedal ruski častnik. "To je vplivalo na naše zdravje in na delovno vzdušje na ladji. Posadka je bila lačna, jezna in poskušali smo preživeti iz dneva v dan," je dodal.

Po smernicah Mednarodne pomorske organizacije (IMO) je mornar zapuščen, kadar lastnik ladje ne krije stroškov njegove repatriacije, ga pusti brez potrebnega vzdrževanja in podpore ali z njim enostransko prekine odnos. Slednje vključuje tudi neizplačevanje pogodbenih plač za obdobje najmanj dveh mesecev.

Ladja, katere imena na BBC-ju niso navedli, je natovorjena s skoraj 750.000 sodčki ruske surove nafte z nominalno vrednostjo okoli 50 milijonov dolarjev (približno 42,19 milijona evrov). V začetku novembra je izplula iz Rusije proti Kitajski. Decembra so jo kot "zapuščeno" prijavili globalni sindikalni organizaciji International Transport Workers' Federation (ITF) (v prevodu Mednarodna federacija delavcev v transportu), potem ko je posadka sporočila, da že več mesecev ni prejela plačila.

Eden glavnih dejavnikov za porast števila zapuščenih ladij v zadnjih letih je geopolitična nestabilnost.
Eden glavnih dejavnikov za porast števila zapuščenih ladij v zadnjih letih je geopolitična nestabilnost.
FOTO: Shutterstock

Plovilo ostaja v mednarodnih vodah. Zaradi povečane pozornosti in nadzora naj ji Kitajska ne bi dovolila pripluti v pristanišče. Vendar je ITF posredovala in tako so Ivan in njegovi kolegi prejeli zapadle plače do decembra, uredila pa jim je tudi dostavo hrane, pitne vode in drugih nujnih potrebščin. Medtem ko so se nekateri člani posadke že vrnili v domovino, jih je večina, tako kot Ivan, še vedno na krovu.

Po podatkih ITF je bilo leta 2016 po vsem svetu zapuščenih 20 ladij. Leta 2025 se je število povečalo na 410, pri tem pa je bilo oškodovanih 6223 trgovskih mornarjev. Obe številki lani sta bili skoraj za tretjino višji kot leta 2024.

Geopolitična nestabilnost in 'flote v senci'

Eden glavnih dejavnikov za porast števila zapuščenih ladij v zadnjih letih je geopolitična nestabilnost. Številni konflikti po svetu in pandemija covida-19 so povzročili motnje v dobavnih verigah ter velika nihanja cen prevoza, zaradi česar se nekateri ladjarji težko "obdržijo nad vodo".

Vendar ITF pravi, da bi k velikemu skoku v lanskem letu lahko prispevala vse večja razširjenost tako imenovanih "flot v senci". Gre za ladje, običajno naftne tankerje, kot je ta, na katerem je obtičal Ivan. To so pogosto starejša plovila z nejasnim lastništvom, nesposobna za plovbo, verjetno nezavarovana in operativno nevarna. Običajno plujejo pod zastavami ugodnosti (FOC – flags of convenience), kar pomeni, da so registrirana v državah z zelo omejenim regulativnim nadzorom.

'Flote v senci' so plovila, ki skušajo ostati neopažena, da bi državam, kot so Rusija, Iran in Venezuela, omogočila izvoz surove nafte, kar je v nasprotju z zahodnimi sankcijami.

Če pogledamo primer Rusije: po njeni invaziji na Ukrajino februarja 2022 se je soočila s sankcijami, ki so omejile ceno, po kateri lahko prodaja svojo surovo nafto. Kljub temu je Rusija našla kupce, kot sta Kitajska in Indija, ki so pripravljeni plačati višjo ceno, čeprav je Indija po nedavnem trgovinskem dogovoru z ZDA obljubila, da bo takšne nakupe ustavila.

Zastave ugodnosti

Že več kot stoletje trgovske ladje uporabljajo zastave ugodnosti (flag of convenience – FOC) na način, da se lastniki izognejo domačim zakonom in predpisom. V dvajsetih letih prejšnjega stoletja je bilo običajno, da so ameriške potniške ladje registrirali v Panami, da bi se izognili ameriški prohibiciji in lahko na krovu prodajali alkohol.

Danes so Panama, Liberija in Marshallovi otoki najpogostejše države zastav ugodnosti, ki skupaj predstavljajo 46,5 odstotka vseh trgovskih ladij glede na tonažo, vendar je v zadnjih letih pomemben igralec postala tudi Gambija. Leta 2023 v Gambiji ni bil registriran noben naftni tanker, do marca lani pa je postala gostiteljica 35 takšnih plovil, poroča BBC. Države gostiteljice od tega prejemajo znatne pristojbine.

(slika je simbolična)
(slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Plovila pod zastavami ugodnosti močno izstopajo tudi pri lastniško zapuščenih ladjah. Leta 2025 so predstavljala 337 ladij oziroma 82 odstotkov vseh primerov. Koliko med njimi je bilo plovil "v senci", ni jasno, vendar slabo stanje teh ladij in netransparentne lastniške strukture kažejo, da so tako plovila kot njihove posadke izpostavljeni večjemu tveganju.

Generalni sekretar ITF Stephen Cotton je za BBC povedal, da zapuščanje ni naključje. Dodal je: "Mornarji v resnici ne vedo, kam gredo. Podpišejo pogodbo, odidejo na drugi konec sveta in se soočijo s številnimi različnimi izzivi."

Lani so posadkam zapuščenih trgovskih ladij po vsem svetu dolgovali skupno 25,8 milijona dolarjev (približno 21,77 milijona evrov), kažejo podatki dveh agencij ZN, Mednarodne pomorske organizacije (IMO) in Mednarodne organizacije dela. ITF trdi, da so izterjali in vrnili skoraj dve tretjini tega zneska, 16,5 milijona dolarjev. Zaostale plače na Ivanovi ladji so bile v času prvega posredovanja ITF okoli 175.000 dolarjev.

Najbolj prizadeta narodnost zaradi zapuščanja na morju v letu 2025 so bili indijski mornarji, ki so predstavljali 1125 oziroma 18 odstotkov vseh. Filipinci (539) in Sirci (309) so na drugem in tretjem mestu.

Septembra lani je indijska vlada zaradi zapuščanja mornarjev in kršitev njihovih pravic na črni seznam uvrstila 86 tujih plovil. Preiskave so pokazale, da imajo mnoga od njih neizsledljive lastnike ali pa se države zastave niso odzvale.

Razlagalnik

Senčne flote so skupina ladij, predvsem naftnih tankerjev, ki delujejo izven običajnih trgovskih poti in regulativnih okvirov. Pogosto gre za starejša plovila z nejasnim lastništvom, ki plujejo pod zastavami držav z omejenim nadzorom (Flags of Convenience - FOC). Njihov glavni namen je omogočiti državam, kot so Iran, Rusija in Venezuela, izvoz nafte kljub mednarodnim sankcijam, pri čemer se izogibajo nadzoru in pozornosti. Zaradi slabšega vzdrževanja in netransparentnih lastniških struktur so ta plovila in njihove posadke izpostavljeni znatno večjim tveganjem.

Zastava ugodnosti (FOC) se nanaša na prakso, ko ladijski lastniki registrirajo svoja plovila v državah, ki ponujajo ugodnejše davčne, okoljske in delovne predpise v primerjavi z državo, kjer imajo lastniki sedež ali kjer ladja običajno pluje. Te države imajo pogosto ohlapnejši regulativni nadzor, kar omogoča lastnikom izogibanje strožjim domačim zakonom in zmanjšanje stroškov. Med najbolj znanimi državami FOC so Panama, Liberija in Marshallovi otoki, ki gostijo velik delež svetovne ladijske flote. Ta praksa je prisotna že več kot stoletje, saj je že v 20. letih 20. stoletja omogočala ameriškim ladjam izogibanje prohibiciji.

Zapuščanje ladij s strani lastnikov ima resne posledice za trgovske mornarje, ki ostanejo obtičali na krovu. Po smernicah Mednarodne pomorske organizacije (IMO) je mornar zapuščen, ko lastnik ne krije stroškov njegove vrnitve domov, mu ne zagotavlja potrebnega vzdrževanja in podpore ali z njim enostransko prekine pogodbeni odnos, kar vključuje tudi neizplačevanje plač najmanj dva meseca. To lahko vodi do pomanjkanja osnovnih življenjskih potrebščin, kot so hrana in pitna voda, ter do izgube plačila, kar povzroča izjemne psihološke in fizične obremenitve za posadko. V skrajnih primerih lahko to vpliva na zdravje in splošno dobro počutje mornarjev, ki so ujeti v mednarodnih vodah brez možnosti vrnitve domov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
tanker nafta zapuščeni lastništvo

S pomočjo DNK na cigaretnem ogorku po 44 letih odkrili morilca 13-letnice

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
vizita
Portal
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
cekin
Portal
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
dominvrt
Portal
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
okusno
Portal
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543