Lastniki zbežali, svoje ljubljenčke pa odvrgli na ulice Dubaja

V nesreči prepoznaš pravega prijatelja, pravi stari rek, ki ga na lastni koži ta hip občutijo številni hišni ljubljenčki v Dubaju. "Zaradi razmer, ki se tukaj dogajajo, se vračam v svojo državo. Poskušali smo vas poklicati, a se nihče ni oglasil na telefon, zato smo prišli na vašo lokacijo. Res mi je žal, da smo jih pustili pred vašimi vrati," je pisalo na sporočilu v škatli, v kateri je nekdo pred zavetišče prinesel štiri mačje mladiče in njihovo mamo. Medtem ko iranske rakete še naprej letijo tudi proti državam Perzijskega zaliva, številni tujci mrzlično skušajo zapustiti Združene arabske emirate. Pri begu s kriznega žarišča pa so mnogim očitno v napoto njihovi štirinožni prijatelji, ki jih ne morejo ali nočejo vzeti s seboj.

V času, ko se razmere na Bližnjem vzhodu ne umirjajo, so tako nekateri lastniki svoje pse in mačke preprosto pustili na ulicah, medtem ko so sami zbežali iz Združenih arabskih emiratov. Družbena omrežja so preplavile fotografije psov, ki so privezani na drogove ter prepuščeni sami sebi, brez hrane in pijače. Nekateri lastniki pa preko družbenih omrežjih za svoje domače živali iščejo nove lastnike. V organizaciji K9 Friends Dubai, ki zapuščenim psom išče nove dome, pravijo, da v zadnjih dneh prejemajo izjemno veliko klicev o zapuščenih živalih. V podjetju The Barking Lot, ki nudi nastanitev za hišne ljubljenčke v Dubaju, so za britanski Telegraph povedali, da skušajo ostati čim bolj prilagodljivi, a so njihove kapacitete prepolne. "Prostovoljci v centrih za reševanje živali poročajo o na stotine več zapuščenih hišnih ljubljenčkov kot običajno, zaradi česar so zavetišča na robu zloma, nekatera pa zdaj ne morejo več skrbeti za vse živali," pravi lastnica podjetja Aditi Gouri.

Povečane zahteve po evtanaziji

Veterinarji v Dubaju beležijo porast povpraševanja po evtanaziji hišnih ljubljenčkov. "Nekateri veterinarji so celo potrdili, da lastniki prihajajo uspavati zdrave hišne ljubljenčke, ker se ne želijo ukvarjati s stroški selitve ali papirji," je dodal prostovoljec v podjetju The Barking Lot. Nekaterim rezidentom Združenih arabskih emiratom, ki so državo skušali zapustiti preko Omana, naj bi na meji povedali, da svojih hišnih ljubljenčkov ne morejo prepeljati čez mejo. Tako naj bi veliko mačk in psov odvrgli kar v puščavi, piše britanski Metro. V dobrodelni organizaciji War Paws, ki skrbi za živali v času konfliktov, pravijo, da zapuščanje živali med konflikti ni nekaj novega. "To se dogaja tudi v Iraku in Ukrajini ... nekateri ljudje preprosto ne gledajo na hišne ljubljenčke, tako kot mi," pravi izvršna direktorica organizacije Louise Hastie. A kot pravi, ni opravičila za to, da nekdo hišnega ljubljenčka odvrže na meji ali na ulicah: "Dubaj je bogata država."

