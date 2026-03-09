Naslovnica
Lastniki zbežali, svoje ljubljenčke pa odvrgli na ulice Dubaja

Dubaj, 09. 03. 2026 13.00

K.H.
Zapuščene živali v Dubaju

"Kolateralna škoda" ameriško-izraelske vojne proti Iranu so tudi hišni ljubljenčki vplivnežev in tujcev, ki so si v zadnjih letih svoje življenje uredili v Dubaju. Številni so namreč svoje štirinožne prijatelje, medtem ko so hiteli, da čim prej zapustijo državo, pustili na ulicah ali pred prenatrpanimi zavetišči, veterinarji pa opažajo tudi porast zahtev po evtanaziji sicer zdravih živali.

V nesreči prepoznaš pravega prijatelja, pravi stari rek, ki ga na lastni koži ta hip občutijo številni hišni ljubljenčki v Dubaju. "Zaradi razmer, ki se tukaj dogajajo, se vračam v svojo državo. Poskušali smo vas poklicati, a se nihče ni oglasil na telefon, zato smo prišli na vašo lokacijo. Res mi je žal, da smo jih pustili pred vašimi vrati," je pisalo na sporočilu v škatli, v kateri je nekdo pred zavetišče prinesel štiri mačje mladiče in njihovo mamo.

Medtem ko iranske rakete še naprej letijo tudi proti državam Perzijskega zaliva, številni tujci mrzlično skušajo zapustiti Združene arabske emirate. Pri begu s kriznega žarišča pa so mnogim očitno v napoto njihovi štirinožni prijatelji, ki jih ne morejo ali nočejo vzeti s seboj. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V času, ko se razmere na Bližnjem vzhodu ne umirjajo, so tako nekateri lastniki svoje pse in mačke preprosto pustili na ulicah, medtem ko so sami zbežali iz Združenih arabskih emiratov. Družbena omrežja so preplavile fotografije psov, ki so privezani na drogove ter prepuščeni sami sebi, brez hrane in pijače. Nekateri lastniki pa preko družbenih omrežjih za svoje domače živali iščejo nove lastnike. 

V organizaciji K9 Friends Dubai, ki zapuščenim psom išče nove dome, pravijo, da v zadnjih dneh prejemajo izjemno veliko klicev o zapuščenih živalih. V podjetju The Barking Lot, ki nudi nastanitev za hišne ljubljenčke v Dubaju, so za britanski Telegraph povedali, da skušajo ostati čim bolj prilagodljivi, a so njihove kapacitete prepolne. "Prostovoljci v centrih za reševanje živali poročajo o na stotine več zapuščenih hišnih ljubljenčkov kot običajno, zaradi česar so zavetišča na robu zloma, nekatera pa zdaj ne morejo več skrbeti za vse živali," pravi lastnica podjetja Aditi Gouri

Povečane zahteve po evtanaziji

Veterinarji v Dubaju beležijo porast povpraševanja po evtanaziji hišnih ljubljenčkov. "Nekateri veterinarji so celo potrdili, da lastniki prihajajo uspavati zdrave hišne ljubljenčke, ker se ne želijo ukvarjati s stroški selitve ali papirji," je dodal prostovoljec v podjetju The Barking Lot. 

Nekaterim rezidentom Združenih arabskih emiratom, ki so državo skušali zapustiti preko Omana, naj bi na meji povedali, da svojih hišnih ljubljenčkov ne morejo prepeljati čez mejo. Tako naj bi veliko mačk in psov odvrgli kar v puščavi, piše britanski Metro

V dobrodelni organizaciji War Paws, ki skrbi za živali v času konfliktov, pravijo, da zapuščanje živali med konflikti ni nekaj novega. "To se dogaja tudi v Iraku in Ukrajini ... nekateri ljudje preprosto ne gledajo na hišne ljubljenčke, tako kot mi," pravi izvršna direktorica organizacije Louise Hastie. A kot pravi, ni opravičila za to, da nekdo hišnega ljubljenčka odvrže na meji ali na ulicah: "Dubaj je bogata država." 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Britanka Claire Hopkins je prostovoljka v več organizacijah za živali in zavetiščih v Dubaju. Za britanski Daily Mail je povedala, da so se te znašle pod hudim finančnim pritiskom, saj so dejavnosti za zbiranje sredstev strogo regulirane, platforme za množično zbiranje denarja, kot je Gofundme, pa so v Dubaju prepovedane. "Nekateri lastniki malih živali so pod stresom in v paniki," pravi. "Nekateri želijo vrniti hišne ljubljenčke, ki so jih posvojili," dodaja. 

Ena od težav je tudi ta, da letalske družbe trenutno ne nudijo prevozov živali, saj je število letov zelo omejeno. Če morajo zaradi potovanja svojega hišnega ljubljenčka cepiti proti steklini, pa morajo lastniki potovanje odložiti za nadaljnje tri tedne. 

Vodja zavetišča za živali Six Hounds iz Al Aina v Združenih arabskih emiratih, Anso Stander, pravi, da so jo zasuli s prošnjami za sprejem zapuščenih mačk in psov. "V samo enem dnevu sem prejela 27 sporočil," je dejala za Daily Mail. "Ljudje zapuščajo državo in nam zelo vljudno in diskretno sporočajo, da če jih ne moremo vzeti mi, jih bodo zapustili," pravi. 

"V časih kot so ti, živali potihem trpijo. Nekatere so v kaosu pustili zadaj," pravi Standerjeva in dodaja, da so takšna dejanja sebična in brezsrčna. 

voyo
Portal
Priscilla
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
