Na spletu zakrožila fotografija pogrešane dubajske princese

Na fotografiji, objavljeni na družbenem omrežju Instagram, je princesaLatifa v družbi dveh žensk v nakupovalnem centru Mall of Emirates v Dubaju. Njeni prijatelji so za BBCpotrdili, da sta ženski Latifini znanki. Ni sicer jasno, kdaj je bila fotografija posneta, so pa na mizi vidne zaščitne maske, kar pomeni, da gre za čas pandemije.

"Če je fotografija pristna, je to dokaz, da je Latifa še vedno živa," je dejal Kenneth Roth iz organizacije Human Rights Watch. Združeni arabski emirati fotografije niso komentirali.