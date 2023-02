Latvija bo vozila, zaplenjena pijanim voznikom, predala ukrajinski vojski

Latvijska vladajoča koalicija je odobrila predlog o usodi zaplenjenih vozil oseb, ki so vozile pod vplivom alkohola. Ta vozila bodo odslej postala last ukrajinske vojske. Latvija poleg drugih baltskih držav in Poljske ostaja ena največjih dobaviteljic pomoči Ukrajini.

Iz ministrstva za finance so sporočili, da je predlog za donacijo zaplenjenih vozil prišel s strani civilne iniciative Twitter konvoys/NGO Agendum, vlada in parlament pa sta ga odobrila, poroča latvijski LSM News. V Ukrajino naj bi tako poslali več kot 1000 vozil, ki so jih zaplenili lastnim državljanom zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov. icon-expand Zasežena vozila bodo končala na ukrajinskem bojišču. FOTO: Shutterstock V Latviji so sicer konec lanskega leta sprejeli spremembe kazenskega zakonika, s katerimi so dodatno zaostrili kazni za vožno pod vplivom alkohola. V skladu z novim zakonom država lahko odvzame osebno vozilo voznikom, ki imajo več kot 1,5 promila alkohola v krvi. Vozila so sicer doslej najprej prešla v roke finančni upravi, ki jih je nato prodala na državi. V skladu z novim dopolnilom zakona pa bodo ta vozila odšla v Ukrajino, kjer jih bo v uporabo prevzela ukrajinska vojska. Po poročanju Business Insiderja pri transformaciji civilnih vozil v vozila za vojaško uporabo sodeluje skupina prostovoljcev. Latvija sicer ni edina država, ki pošilja vozila v Ukrajino. To počne več evropskih držav, med njimi tudi Velika Britanija, ki je donirala več tovornjakov in drugih vozil, ki so bila nato prilagojena za uporabo v logističnih operacijah ukrajinske vojske.