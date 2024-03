Latvija izgnala ruskega diplomata zaradi nesprejemljivega komuniciranja

Vse daljšem nizu evropskih držav, ki so izgnale ruske diplomate, se je pridružila tudi Latvija. Tamkajšnje zunanje ministrstvo je namreč sporočilo, da so zaradi nesprejemljivega in provokativnega javnega komuniciranja ruskega veleposlaništva, ruskega diplomata označili za persono non grata. Državo mora zapustiti do 10. aprila. Pred enim tednom se je za podobno potezo odločila tudi slovenska vlada, ruskemu diplomatu pa se v četrtek izteče rok za zapustitev naše države.