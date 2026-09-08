Latvija prepovedala uvoz ruskih in beloruskih knjig

"Prepoved uvoza je namenjena zaščiti varnostnih interesov Latvije ter nadaljnjemu zmanjševanju gospodarskih vezi z Rusijo in Belorusijo, ki še naprej vodita oziroma podpirata agresivno vojno proti Ukrajini," je sporočilo ministrstvo, poroča Euronews. Latvija, članica Nata in EU, ki meji tako na Rusijo kot Belorusijo, od začetka ruske invazije leta 2022 odločno podpira Ukrajino. Po njihovih trditvah se od začetka vojne soočajo z vztrajnimi "hibridnimi napadi" iz Moskve – kibernetskimi napadi, vdori brezpilotnih letalnikov v zračni prostor in dezinformacijskimi kampanjami. Latvija je zato veliko vlagala v varnost, saj meni, da bi lahko postala ena od naslednjih tarč Kremlja.

Država ima tudi številno rusko govoreče prebivalstvo. Približno četrtina prebivalcev Latvije se po uradnih statističnih podatkih opredeljuje kot etnični Rusi.

Prvi v Evropi

Prepoved, ki velja od 1. septembra, je prva tovrstna prepoved ruskega potrošniškega blaga v Evropi. Zajema tudi drugo blago, med drugim oblačila, igrače in športno opremo. Latvijska vlada je sporočila, da je cilj ukrepa "krepitev odpornosti družbe in zmanjševanje ranljivosti v informacijskem prostoru".

Klasična dela ruske književnosti FOTO: Shutterstock

Knjige so predstavljale eno največjih kategorij potrošniškega blaga