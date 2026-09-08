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Latvija prepovedala uvoz ruskih in beloruskih knjig

Riga, 08. 09. 2026 11.41 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Ruske knjige

Latvija je prepovedala uvoz knjig, časopisov in drugega tiskanega gradiva iz Rusije in Belorusije. Pri tem se sklicuje na "dezinformacije in vojno propagando". S tem je Latvija postala prva evropska država, ki je prepovedala uvoz ruskega potrošniškega blaga.

"Prepoved uvoza je namenjena zaščiti varnostnih interesov Latvije ter nadaljnjemu zmanjševanju gospodarskih vezi z Rusijo in Belorusijo, ki še naprej vodita oziroma podpirata agresivno vojno proti Ukrajini," je sporočilo ministrstvo, poroča Euronews.

Latvija, članica Nata in EU, ki meji tako na Rusijo kot Belorusijo, od začetka ruske invazije leta 2022 odločno podpira Ukrajino. Po njihovih trditvah se od začetka vojne soočajo z vztrajnimi "hibridnimi napadi" iz Moskve – kibernetskimi napadi, vdori brezpilotnih letalnikov v zračni prostor in dezinformacijskimi kampanjami. Latvija je zato veliko vlagala v varnost, saj meni, da bi lahko postala ena od naslednjih tarč Kremlja.

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Država ima tudi številno rusko govoreče prebivalstvo. Približno četrtina prebivalcev Latvije se po uradnih statističnih podatkih opredeljuje kot etnični Rusi.

Prvi v Evropi

Prepoved, ki velja od 1. septembra, je prva tovrstna prepoved ruskega potrošniškega blaga v Evropi. Zajema tudi drugo blago, med drugim oblačila, igrače in športno opremo. Latvijska vlada je sporočila, da je cilj ukrepa "krepitev odpornosti družbe in zmanjševanje ranljivosti v informacijskem prostoru".

Klasična dela ruske književnosti
Klasična dela ruske književnosti
FOTO: Shutterstock

Knjige so predstavljale eno največjih kategorij potrošniškega blaga

Skupni uvoz iz Rusije in Belorusije se je od začetka vojne zmanjšal za približno 91 odstotkov, je sporočilo latvijsko zunanje ministrstvo. Kljub temu so knjige in tiskano gradivo ostali med največjimi kategorijami potrošniškega blaga iz Rusije. Ministrstvo je navedlo, da so predstavljale "eno največjih preostalih kategorij potrošniškega blaga, uvoženega iz Rusije".

Latvija je že odpravila davčne ugodnosti pri DDV za ruskojezično založništvo v državi ter začela zmanjševati obseg poučevanja v ruskem jeziku v šolah. Kot razlog navaja potrebo po preprečevanju vmešavanja Kremlja in boljšem vključevanju rusko govorečih prebivalcev v družbo.

Ukrep prihaja v času vse večjih napetosti med Moskvo in baltskimi državami. Rusija je maja napovedala, da namerava Latvijo, Litvo in Estonijo tožiti pred Meddržavnim sodiščem zaradi domnevnega kršenja pravic rusko govorečega prebivalstva. Vse tri države te trditve zavračajo in Moskvi očitajo, da izkorišča rusko etnično manjšino – ki se je med desetletji sovjetske okupacije precej povečala – za spodbujanje regionalnih napetosti.

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KOMENTARJI3

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kanješna
08. 09. 2026 13.36
Tolstoj, Dostojevski, Puskin,… so seveda propaganda. Nekako ne potrjujejo narative o slovanskih neizobraženih divjakih .
Odgovori
0 0
abmam
08. 09. 2026 13.08
No, to pa so pravi nacisti.
Odgovori
+3
3 0
Rudar
08. 09. 2026 13.30
Seveda so. Vsak, ki napade drugo državo je nacist.
Odgovori
-1
0 1
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