Latvijski parlament odločil, da je Rusija podpornica terorizma

Latvijski poslanci so ravnanje Rusije v Ukrajini označili za terorizem, češ da gre za politično motivirano nasilje nad civilisti. Prav tako so obsodili rusko rabo kasetnih bomb, ki so prepovedane z mednarodnimi konvencijami, ki jih Rusija sicer ni podpisala.

Rusija "uporablja trpljenje in ustrahovanje kot orodja z namenom, da demoralizira ukrajinsko prebivalstvo in oborožene sile ter paralizira delovanje države, da lahko okupira Ukrajino", je še zapisano v izjavi.

Parlament se je še pridružil pozivom državam članicam Evropske unije, naj prenehajo izdajati turistične vizume in omejijo izdajanje ostalih vizumov za ruske državljane. Po mnenju poslancev bi zaradi vloge Minska pri ruski invaziji na Ukrajino enako morali obravnavati tudi državljane Belorusije.