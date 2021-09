Lava, ki je v La Palmi uničila več hiš, se je upočasnila, morja ne bo dosegla

K sreči se gmota premika počasneje, kot so sprva predvidevali, in se že ustavlja, poroča Reuters. Strokovnjaki so se bali, da bi lahko lava celo dosegla morje, kar bi lahko sprožilo več eksplozij in posledično oblake strupenih plinov. "K sreči se kaj takega, kot kaže, ne bo zgodilo," so v ponedeljek pozno zvečer po lokalnem času sporočile tamkajšnje oblasti.