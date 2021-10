Lava na La Palmi ubira nove poti, otok streslo tudi več potresnih sunkov

Zjutraj so reke lave na otoku La Palma zajele nove stavbe v bližini vulkana, ki je prvič izbruhnil 19. septembra. "V zgodnjih jutranjih urah so novi tokovi lave povzročili novo uničenje več območij," je na spletu zapisal predstavnik španske vlade na Kanarskih otokih Anselmo Pestana. Od svojega prvega izbruha je vulkan sicer uničil že skoraj 1150 stavb. Iz domov so evakuirali že okoli 6000 oseb, poroča Reuters.

Zjutraj se je odlomil severni del vulkanskega stožca in ustvaril nov tok lave. Del lave se je usmeril po poti, ki jo je lava začrtala že prej, a bi se lahko razlil dlje, del pa je našel novo pot. Lava se tako približuje novim območjem, med drugim industrijski coni, polni skladišč in poslovnih prostorov. Pred tem je že uničila velik del plantaž banan, ki so eden glavnih virov prihodkov na La Palmi.