Lavrov: Grenlandija ni naravni del Danske

Lavrov je na tradicionalni novinarski konferenci ob začetku leta izrazil prepričanje, da uradniki v Washingtonu vedo, da Rusija ne načrtuje prevzema Grenlandije. Ob tem je zagotovil, da Moskva kljub temu spremlja razvoj dogodkov, povezanih s Trumpovim prizadevanjem za prevzem nadzora nad Grenlandijo. "To je nedvomno resna geopolitična situacija," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ocenil Lavrov.

Trump in predstavniki njegove administracije trdijo, da Danska, ki je tako kot ZDA članica zveze Nato, ne bo zmožna ubraniti Grenlandije, če bi Rusija ali Kitajska poskušali zavzeti otok.

Ruski zunanji minister je potegnil vzporednice med Trumpovimi ambicijami po priključitvi Grenlandije zaradi nacionalne varnosti z rusko aneksijo polotoka Krim leta 2014. Po poročanju dpa je dejal, da je bil Krim prav toliko pomemben za rusko varnost, kot je Grenlandija pomembna za varnost ZDA. Mednarodna skupnost sicer ruske priključitve polotoka Krim ne priznava.