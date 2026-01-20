Naslovnica
Tujina

Lavrov: Grenlandija ni naravni del Danske

20. 01. 2026 15.39

Avtor:
STA N.L.
Ruski zunanji minister Sergej Lavrov

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v Moskvi zavrnil trditev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da Rusija predstavlja varnostno grožnjo Grenlandiji. Ob tem pa je dodal, da Grenlandija ni naravni del Danske, temveč je kolonialna pridobitev.

Lavrov je na tradicionalni novinarski konferenci ob začetku leta izrazil prepričanje, da uradniki v Washingtonu vedo, da Rusija ne načrtuje prevzema Grenlandije. Ob tem je zagotovil, da Moskva kljub temu spremlja razvoj dogodkov, povezanih s Trumpovim prizadevanjem za prevzem nadzora nad Grenlandijo. "To je nedvomno resna geopolitična situacija," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ocenil Lavrov.

Trump in predstavniki njegove administracije trdijo, da Danska, ki je tako kot ZDA članica zveze Nato, ne bo zmožna ubraniti Grenlandije, če bi Rusija ali Kitajska poskušali zavzeti otok.

Ruski zunanji minister je potegnil vzporednice med Trumpovimi ambicijami po priključitvi Grenlandije zaradi nacionalne varnosti z rusko aneksijo polotoka Krim leta 2014. Po poročanju dpa je dejal, da je bil Krim prav toliko pomemben za rusko varnost, kot je Grenlandija pomembna za varnost ZDA. Mednarodna skupnost sicer ruske priključitve polotoka Krim ne priznava.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov.
Ruski zunanji minister Sergej Lavrov.
FOTO: Profimedia

Lavrov pa je podvomil v zgodovinske vezi med Dansko in Grenlandijo, ki je avtonomno dansko ozemlje. "Grenlandija ni naravni del Danske, je kolonialna pridobitev," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Lavrov.

Moskvo zanima sodelovanje s sosednjimi državami na Arktiki, je še povedal ruski zunanji minister. Območje Arktike je sicer privlačno zaradi tamkajšnjega bogastva naravnih virov.

Ameriški predsednik je od vrnitve v Belo hišo večkrat izrazil namero po priključitvi Grenlandije zaradi varnostnih interesov in domnevnih groženj Rusije in Kitajske. Napetosti okoli otoka so se v zadnjih dneh še zaostrile, potem ko je Trump dejal, da bodo ZDA prevzele otok "zlepa ali zgrda" ter ob tem ni izključil prevzema s silo.

