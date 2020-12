Lavrov bo Dodiku vrnil darilo. Izvor 300 let stare ikone bo preiskal Interpol

Član predsedstva BiH Dodik je zakuhal mednarodno diplomatsko afero. 300 let stara ikona, ki jo je med nedavnim obiskom podaril ruskemu zunanjemu ministru Lavrovu, je namreč sumljivega izvora. Gre za staro ukrajinsko ikono. Kako se je znašla v Dodikovih rokah, pa bo preiskoval Interpol. Pojasnila zahteva tudi Ukrajina.

Z ruskega zunanjega ministrstva so sporočili, da bodo darilo – 300 let staro pozlačeno ikono, ki jo je srbski član predsedstva Bosne in Hercegovine Milorad Dodik pred dnevi podaril ruskemu zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu med njegovim obiskom v BiH – vrnili Bosni in Hercegovini. "Ikono bomo vrnili darovalcu zaradi nadaljnje razjasnitve njene zgodovine s pomočjo Interpola," so po poročanju ruske tiskovne agencije Tass pojasnili na ministrstvu. Ikona namreč izvira iz kraja Lugansk v Ukrajini. Na njenem hrbtu je viden pečat z napisom: "URSR. Narodni šolski komite. Ukrznanost. Regionalna komisija Odese".

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dodikovo darilo je tako izzvalo diplomatsko afero. Veleposlaništvo Ukrajine v BiH od ministrstva za zunanje zadeve BiH zahteva pojasnila o tem, kako se je ikona znašla v BiH. Poudarili so, da umetniško delo pripada kulturni dediščini Ukrajine. Pojavljajo se ugibanja, da bi lahko bila stara ikona ukradena. Z ukrajinskega veleposlaništva so sporočili, da če vodstvo BiH ne bo podalo takojšnjih in nedvoumnih informacij, bo to razumela kot podporo vodstva BiH "agresivni politiki in vojnim akcijam Ruske Federacije proti Ukrajini, kar je že imelo za posledico več tisoč smrti ukrajinskega naroda", je odziv Ukrajine povzela AJ Balkans. Ikona je namreč nastala na območju Luganska na vzhodu Ukrajine, ki je sedaj pod nadzorom ruskih separatistov. Tožilstvo BiH odprlo primer Zadevo je takoj začelo obravnavati tudi tožilstvo BiH, ki je že odprlo primer. Kot pravijo, je glavni namen preiskave, da ugotovijo, ali je bilo Dodikovo darilo pred tem nezakonito pretihotapljeno z vojnega območja Ukrajine. "Tožilstvo zahteva, da se pojasni, kako se je ikona znašla tukaj, ker je v vse vključen naš visoki državnik, se pravi predsedujoči Predsedništvu BiH. Normalo je, da raziščemo, kako se je to zgodilo. Imamo pristojne institucije, to je tožilstvo BiH, ki ima na podlagi te note resno podlago za preverjanje, kako se je pri nas pojavila odtujena ukrajinska lastnina," je za AJ Balkans dejala ministrica za zunanje zadeve BiH Bisera Turković. 'Nekdo mora v zapor' Hrvaški član predsedstva BiH Željko Komšić je dejal, da gre za diplomatski skandal, ki ga je treba preiskati in zaradi katerega "nekdo mora v zapor". "Če drži, da gre za ikono, ki izvira iz Ukrajine in so jo v Banjaluko prinesli v času vojaških spopadov v Ukrajini, in če je res ukradena, potem, če želimo, da smo vsaj malo država, mora nekdo v zapor," je dejal ter pri tem poudaril, da bi izvor ikone predvsem moral pojasniti sam Dodik. Deli Luganska so pod okupacijo ruskih paravojaških formacij. Spopadi so se tam začeli leta 2014, na pomoč proruskim vojakom pa naj bi v Ukrajino odšlo več deset bosanskih Srbov, je spomnila agencija Reuters. Sicer pa tudi sam Dodik ne skriva naklonjenosti Rusiji.

icon-expand Sergej Lavrov in Milorad Dodik FOTO: AP