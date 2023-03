Lavrov: Dogajanje v Gruziji spominja na proteste na Majdanu

Prepričan je, da so bili protesti v Gruziji organizirani iz tujine, s ciljem ustvariti napetosti na mejah Rusije. Ob tem je še opozoril, da bi sosednje države Rusije morale upoštevati morebitne nevarnosti, ki jim pretijo, če se znajdejo v vplivnem območju ZDA.

"Ni dvoma, da je bil zakon o registraciji nevladnih organizacij uporabljen kot izgovor za začetek poskusa nasilne spremembe vlade," je dejal Sergej Lavrov . Dogajanje v Gruziji je primerjal s protesti na trgu Majdan leta 2014, ko so večmesečne demonstracije v podporo ukrajinskemu približevanju EU s položaja odnesle proruskega predsednika Viktorja Janukoviča , ki se je nato zatekel v Rusijo.

Gruzijski parlament je v torek v prvi obravnavi sprejel sporni predlog zakona o "tujih agentih", ki po ocenah kritikov spominja na ruski zakon, ki ga Kremelj uporablja za utišanje opozicije in kritikov. Po večdnevnih množičnih protestih, v katerih je prišlo tudi do spopadov s policisti, so gruzijski poslanci danes v drugem branju zakon zavrnili.

Zakon sicer določa, da se morajo nevladne organizacije in neodvisni mediji, ki se več kot 20-odstotno financirajo iz tujine, registrirati kot "tuji agenti". Zakonu nasprotujejo gruzijska opozicija in Evropska unija, saj v njem vidijo sredstvo za omejevanje dejavnosti medijev in nevladnih organizacij.