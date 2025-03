Lavrov in Rubio po telefonu razpravljala o naslednjih korakih glede Ukrajine

Kot je v soboto sporočila tiskovna predstavnica State Departmenta Tammy Bruce, sta se Marco Rubio in Sergej Lavrov pogovarjala o naslednjih korakih glede vojne v Ukrajini. Po njenih besedah sta se tudi dogovorila, da si bosta še naprej prizadevala za "ponovno vzpostavitev komunikacije med ZDA in Rusijo".

Pogovor med vodjo ameriške in prvim možem ruske diplomacije so potrdili tudi v Moskvi, od koder so sporočili, da sta razpravljala o "konkretnih vidikih izvajanja dogovorov", ki sta jih strani sprejeli na februarskem srečanju v Rijadu. Po navedbah ruskega zunanjega ministrstva sta se tudi dogovorila, da bosta v prihodnje ostala v stiku.