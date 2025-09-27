Lavrov: Izrael želi razstreliti celoten Bližnji vzhod

"Izraelci z nezakonito uporabo sile proti Palestincem ter agresivnimi dejanji proti Iranu, Katarju, Jemnu, Libanonu, Siriji in Iraku danes grozijo, da bodo razstrelili celoten Bližnji vzhod," je v Generalni skupščini ZN dejal Lavrov.

Obsodil je pozive skrajno desnih ministrov v vladi izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja k priključitvi zasedenega Zahodnega brega, s čimer bi po njegovih besedah "pokopali vsako možnost" za vzpostavitev neodvisne palestinske države.

Ravno ta teden je Palestino priznalo več evropskih in drugih držav, med njimi Združeno kraljestvo, Francija, Kanada in Avstralija. Vzpostavitvi palestinske države pa ostro nasprotujeta tako Izrael kot njihovi neomajni zavezniki v ZDA.