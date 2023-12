Lavrov: Končuje se 500-letna dominacija Zahoda nad svetom

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je dejal, da je Rusija zaradi konflikta v Ukrajini postala močnejša, piše Sky News. Kot pravi Lavrov, poskuša Zahod izčrpati Rusijo v Ukrajini, a ji to ne uspeva. "Ukrajinci bodo morali spoznati, da so padli v globoko luknjo, ki so jim jo skopali Američani," je dejal.

Na vprašanje, kakšne so možnosti za diplomatsko rešitev za mir, je dejal: "To morate vprašati gospoda Zelenskega, ki je pred letom in pol podpisal dekret, ki prepoveduje kakršna koli pogajanja s Putinom."