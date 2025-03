Ameriški in ruski diplomati se bodo znova srečali, tokrat v Turčiji

"Naši diplomati in strokovnjaki se bodo sestali in obravnavali sistemske probleme, ki so se nakopičili," je na novinarski konferenci v Katarju dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Dodal je, da bo srečanje v Istanbulu.

Prepričan je, da bo na podlagi četrtkovega sestanka jasno, kako hitro in učinkovito bosta lahko Washington in Moskva napredovala v normalizaciji odnosov. Obenem je ponovil, da Rusija zavrača zamrznitev spopadov vzdolž frontne črte in napotitev evropskih mirovnih sil v Ukrajino."Pogovori o napotitvi določenih mirovnih enot so prazne besede," je dejal vodja ruske diplomacije. Po njegovih besedah je cilj teh predlogov, ki da jih uveljavljata zlasti Francija in Združeno kraljestvo, nadaljnje zaostrovanje konflikta.

Lavrov je bil v Turčiji v začetku tedna, turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je že prejšnji teden po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim dejal, da je njegova država pripravljena gostiti pogovore.

Četrtkovo srečanje, ki naj bi potekalo na tehnični ravni, so potrdili tudi diplomatski viri v Ankari. "Turčija je pripravljena nuditi vse oblike pomoči v prizadevanjih za mir, tudi to, da gosti srečanja," je še dejal turški vir.

Povsem spremenjena politika ZDA do Rusije

Ameriški predsednik Donald Trump je po nastopu mandata popolnoma spremenil politiko ZDA do Rusije, prekinil je z njeno mednarodno izolacijo, kar je sprožilo zaskrbljenost tako v Ukrajini kot v Evropi. Na prvem srečanju v Savdski Arabiji sta delegaciji Rusije in ZDA govorili o vojni v Ukrajini in normalizaciji odnosov med državama.