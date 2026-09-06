Lavrov: Nemške obtožbe o napadu z dronom 'začetek prave vojne'

Lavrov se je odzval z izjavo, da obtožbe Nemčije proti Rusiji zaradi incidenta na letališču Leipzig pomenijo v veliki meri začetek prave vojne: "Vse izjave nemškega kanclerja Merza o tem, da želi Nemčija ponovno postati vodilna vojaška sila v Evropi, se zdaj uresničujejo."

Nemška vlada je prejšnji teden sklenila, da za domnevnim napadom z dronom stoji Rusija. Po incidentu je Nemčija uvedla vrsto varnostnih ukrepov, med drugim tudi vzpostavitev protisabotažnega sistema, imenovanega cyberdome, poroča Reuters.

Nemška vlada je 1. septembra sporočila, da je ugotovila odgovornost Rusije za domnevni napad z dronom na letališču Leipzig prejšnji mesec. Kot odgovor je odredila več ukrepov, med drugim zaprtje ruskega konzulata in ruskega kulturnega centra v Berlinu.

Rusija že dlje časa zavrača obtožbe, da izvaja operacije v zahodni Evropi, in zanika vpletenost v incident na nemškem letališču. Moskva Berlin obtožuje celo podtikanja dokazov, s katerimi naj bi skušal Rusijo prikazati kot krivca. Merz je poudaril, da je pripis odgovornosti Rusiji jasen in pravno utemeljen ter da predstavlja nedvoumno opozorilo Moskvi, naj ne nadaljuje tovrstnega hibridnega vojskovanja.

Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je povedal, da bo eden od odzivnih ukrepov vzpostavitev zaščitnega protisabotažnega sistema, imenovanega cyberdome. Dodal je, da so ruski hibridni napadi postali del vsakdanjosti. Takšni napadi se bodo stopnjevali, vendar se lahko pred njimi branimo in zaščitimo, je dejal Dobrindt.