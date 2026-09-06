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Lavrov: Nemške obtožbe o napadu z dronom 'začetek prave vojne'

Moskva, 06. 09. 2026 16.11 pred 45 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A.K.
Sergej Lavrov

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je ostro zavrnil nemške navedbe o vpletenosti Moskve v sabotažni napad z dronom na letališču v Leipzigu ter jih označil za začetek prave vojne med državama.

Nemška vlada je prejšnji teden sklenila, da za domnevnim napadom z dronom stoji Rusija. Po incidentu je Nemčija uvedla vrsto varnostnih ukrepov, med drugim tudi vzpostavitev protisabotažnega sistema, imenovanega cyberdome, poroča Reuters.

Lavrov se je odzval z izjavo, da obtožbe Nemčije proti Rusiji zaradi incidenta na letališču Leipzig pomenijo v veliki meri začetek prave vojne: "Vse izjave nemškega kanclerja Merza o tem, da želi Nemčija ponovno postati vodilna vojaška sila v Evropi, se zdaj uresničujejo."

Sergej Lavrov
Sergej Lavrov
FOTO: Profimedia

Nemška vlada je 1. septembra sporočila, da je ugotovila odgovornost Rusije za domnevni napad z dronom na letališču Leipzig prejšnji mesec. Kot odgovor je odredila več ukrepov, med drugim zaprtje ruskega konzulata in ruskega kulturnega centra v Berlinu.

Rusija že dlje časa zavrača obtožbe, da izvaja operacije v zahodni Evropi, in zanika vpletenost v incident na nemškem letališču. Moskva Berlin obtožuje celo podtikanja dokazov, s katerimi naj bi skušal Rusijo prikazati kot krivca. Merz je poudaril, da je pripis odgovornosti Rusiji jasen in pravno utemeljen ter da predstavlja nedvoumno opozorilo Moskvi, naj ne nadaljuje tovrstnega hibridnega vojskovanja.

Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je povedal, da bo eden od odzivnih ukrepov vzpostavitev zaščitnega protisabotažnega sistema, imenovanega cyberdome. Dodal je, da so ruski hibridni napadi postali del vsakdanjosti. Takšni napadi se bodo stopnjevali, vendar se lahko pred njimi branimo in zaščitimo, je dejal Dobrindt.

Rusija Nemčija Lavrov dron sabotaža Leipzig

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KOMENTARJI5

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marmilan
06. 09. 2026 17.00
švaba se igra z rusi in izziva, bido ta kratko potegnili.
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0 0
Berbelund
06. 09. 2026 16.49
izgleda da je v berlinu dolgčas odkar so rusi odšli !
Odgovori
+2
3 1
Berbelund
06. 09. 2026 16.50
prav kličejo jih nazaj!
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+2
2 0
Maribor?an 1
06. 09. 2026 16.42
Ne igrajte se z Rusijo. Niso oni zaceli6vojne leta 2012
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+3
5 2
Agent Provokator
06. 09. 2026 16.40
To bo že AfD uredil... saj so baje prijatelji z Rusijo.
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-3
1 4
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