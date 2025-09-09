Lavrov podprl Dodika in za krizo v BiH obtožil Zahod

Zahod po besedah ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova poskuša spremeniti Bosno in Hercegovino v unitarno državno ureditev s poslušnimi institucijami. To po njegovem prepričanju vodi v najhujšo politično krizo v BiH v zadnjih 30 letih in lahko destabilizira celotno regijo, poroča portal N1 BiH.

Ruski zunanji minister je ostro kritiziral tudi visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.

Varnostni svet Združenih narodov imenovanja Schmidta leta 2021 ni potrdil zaradi zadržkov Rusije in Kitajske. Kot visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH ga zato ne priznava niti Milorad Dodik.

Lavrov je izpostavil, da Schmidt nima mandata Varnostnega sveta ZN, in ocenil, da poskuša vsiljevati odločitve in zakone po nalogu Zahoda.

Obsodil je tudi "poskuse odstranitve srbskih voditeljev" prek "izmišljenih kazenskih postopkov". "Konkretno gre za našega današnjega sogovornika, prijatelja in legitimno izvoljenega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika," je dejal vodja ruske diplomacije po poročanju sarajevskega portala Klix.ba.