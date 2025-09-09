Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Lavrov podprl Dodika in za krizo v BiH obtožil Zahod

Moskva, 09. 09. 2025 15.42 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
26

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v Moskvi po srečanju z razrešenim predsednikom entitete BiH Republike Srbske Miloradom Dodikom dejal, da je kriza v BiH posledica vmešavanja Zahoda. Obsodil je poskuse odstranitve srbskih voditeljev in najavil posebno sejo Varnostnega sveta ZN o razmerah v BiH, poročajo mediji v BiH.

Milorad Dodik in Sergej Lavrov
Milorad Dodik in Sergej Lavrov FOTO: AP

Zahod po besedah ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova poskuša spremeniti Bosno in Hercegovino v unitarno državno ureditev s poslušnimi institucijami. To po njegovem prepričanju vodi v najhujšo politično krizo v BiH v zadnjih 30 letih in lahko destabilizira celotno regijo, poroča portal N1 BiH.

Ruski zunanji minister je ostro kritiziral tudi visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.

Varnostni svet Združenih narodov imenovanja Schmidta leta 2021 ni potrdil zaradi zadržkov Rusije in Kitajske. Kot visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH ga zato ne priznava niti Milorad Dodik.

Lavrov je izpostavil, da Schmidt nima mandata Varnostnega sveta ZN, in ocenil, da poskuša vsiljevati odločitve in zakone po nalogu Zahoda.

Obsodil je tudi "poskuse odstranitve srbskih voditeljev" prek "izmišljenih kazenskih postopkov". "Konkretno gre za našega današnjega sogovornika, prijatelja in legitimno izvoljenega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika," je dejal vodja ruske diplomacije po poročanju sarajevskega portala Klix.ba.

Preberi še Sajovic: 'Odgovornost tudi pri ohranjanju miru v BiH', Dodik se je ostro odzval

Rusija bo oktobra prevzela predsedovanje Varnostnemu svetu ZN, kjer je doslej vedno podpirala stališča srbskih predstavnikov v BiH.

Lavrov je za 31. oktober najavil posebno sejo Varnostnega sveta ZN o razmerah v BiH, kjer bodo "naši partnerji morali odgovarjati na številna neprijetna vprašanja".

Dodik je medtem spomnil, da BiH nikoli ni uvedla sankcij proti Rusiji, ker je to prek svojih predstavnikov preprečila Republika Srbska. Znova je kritiziral Schmidta in razkril, da je Rusijo prosil, naj pomaga pri zaprtju urada visokega predstavnika v BiH.

Preberi še Neznanca napadla opozicijskega poslanca v Republiki Srbski

Dodiku je državna volilna komisija v BiH minuli mesec odvzela predsedniški mandat, potem ko je bil pravnomočno obsojen na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja Schmidtovih odločitev.

Dodik tako sodbo kot odločitev volilne komisije zavrača in položaja ne želi zapustiti. Pri tem se za podporo obrača na Beograd, Moskvo in Budimpešto. V Budimpešti se je mudil minuli teden, v nedeljo pa se je na poti v Moskvo ustavil v Beogradu. Rusko prestolnico je sicer obiskal že aprila, ko ga je sprejel predsednik Vladimir Putin.

sergej lavrov milorad dodik republika srbska rusija bih
SORODNI ČLANKI

Neznanca napadla opozicijskega poslanca v Republiki Srbski

Sajovic: 'Odgovornost tudi pri ohranjanju miru v BiH', Dodik se je ostro odzval

Republika Srbska dobila vlado brez zakonite podlage

Bo Slovenija prepovedala vstop Netanjahuju in Dodiku?

Volivci bodo o Dodikovi usodi odločali 25. oktobra

Dodika na tekmi Slovenije in Srbije izžvižgali, dvorano zapustil sklonjene glave

Dodik mora vrniti diplomatski potni list, časa ima 15 dni

Odstopil predsednik vlade Republike Srbske

KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Malo_sutra
11. 09. 2025 19.09
+1
tega od izrale spustite v slovenijo. dodik gospod. ne dovoli da bi ga nemcija amerika vodili.
ODGOVORI
1 0
Streznitev
11. 09. 2025 09.21
Veliki diktator Putin v podobi mali je poslal svojega Dudeka, da izpove svojo neomajno ljubezen do malega diktatorja Dodika, a v podobi visoki.
ODGOVORI
0 0
Ki zombi
09. 09. 2025 21.51
+5
Rusi povsod kjer lahko mešajo drek.
ODGOVORI
8 3
odpisani zasedli vlado
09. 09. 2025 21.34
+5
Kdo sploh upošteva smet kot je lavrov.Iz slovenije se mora izgnati vse balkanske rusofile,ker so udeleženi v vohunjenju proti sloveniji.Vse kateri tukaj podpirajo rusijo se mora izslediti jih aretirati premlatiti potem pa deportacija.
ODGOVORI
9 4
amedeo
09. 09. 2025 21.26
+5
Ja zahod je kriv za vse...ne pa razni diktatorji ala putko...
ODGOVORI
8 3
Kolllerik
09. 09. 2025 20.17
+12
Putinistični kriminalci na kupu
ODGOVORI
15 3
bingel
09. 09. 2025 20.13
+2
Tej rudki kriminalci krivijo zahod za vse,v ukrajino la imajo 1 mio mrtvih.Jaka vojaka.Še zdaj se niso naučili vojskovanja:)Poznajo samo"juriš"
ODGOVORI
5 3
Sixten Malmerfelt
09. 09. 2025 19.30
-12
Lavrov ima prav!
ODGOVORI
5 17
ajdanakolesu
09. 09. 2025 19.06
+4
Kriminalci krivijo zahod, logicno, s tako mlahavimi zakoni res lahko delajo kar hocejo.
ODGOVORI
9 5
puspan
09. 09. 2025 18.45
+5
Samo vprašal bi rad, ali je Lavrov obiskal Dodika še na svobodi, ali že v arestu v Haagu?
ODGOVORI
11 6
TvojLjubečNoviSosedAzilant
09. 09. 2025 18.22
-2
MILORADDDDDD....in Dodik in tudi to...brača pravoslavna.....ups...socialistična u stvari
ODGOVORI
6 8
Kolllerik
09. 09. 2025 20.17
+4
Ma kak socializem neki...
ODGOVORI
5 1
zrela hruška
09. 09. 2025 18.18
+8
za vse njihove agresorske probleme... kriv zahod?!!! 🤣🤣
ODGOVORI
13 5
lili88
09. 09. 2025 21.57
-3
Saj ima prav!!!
ODGOVORI
1 4
anatomija
09. 09. 2025 18.11
+8
Rusi spet nekaj kuhajo , kot so v Armeniji Siriji , in Gazi kjer so izzvali spopade, da bi odvrnili pozornost in spremenili tok financiranja od Ukrajine nato pa ko se je zaostrilo so Armence Sirnice in Hamaz pustili na cedilu
ODGOVORI
13 5
Uporabnik1932330
09. 09. 2025 18.00
+3
Za vućmana,macuta,brnabo in dačmana EU uvaja sankcije-prepoved vstopa v EU !!!!!!!!!!
ODGOVORI
7 4
Uporabnik1932330
09. 09. 2025 17.33
+8
Dodik prej ne bo dal mira,doklej ne bo zabingljal na vr bi.
ODGOVORI
13 5
osservatore
09. 09. 2025 17.24
+9
"Rusija bo oktobra prevzela predsedovanje Varnostnemu svetu ZN". Ma ne morš da verjameš kakšne anomalije! Varnostni svet lahko brez posledic razpade. Dodik pa se za podporo obrača na Beograd, Moskvo in Budimpešto. S tem je povedano vse o Srbiji in pridruževanju v EU.
ODGOVORI
12 3
chetnik voivode
09. 09. 2025 17.27
-3
😵😵😵
ODGOVORI
0 3
zrela hruška
09. 09. 2025 18.22
+7
Kaj rusija sploh išče v varnostnem svetu, če pa je agresor Putin osumljen vojnih zločinov!?
ODGOVORI
12 5
chetnik voivode
09. 09. 2025 18.24
+0
zanimivo vprašanje , @zrela 😆🤣😅😅😂
ODGOVORI
2 2
lili88
09. 09. 2025 21.58
-4
Pravilno!!! Bravo RU!!!
ODGOVORI
0 4
Pacient2
09. 09. 2025 17.23
-1
Čipčaparji nam bodo spet delali težave zgleda
ODGOVORI
3 4
Pacient2
09. 09. 2025 17.23
+1
Hehe pol sveta zaostalega
ODGOVORI
4 3
Wolfman
09. 09. 2025 15.50
-15
Dodik, ti se druži z Rusi in bo ves Balkan tvoj s Slovenijo vred.
ODGOVORI
3 18
chetnik voivode
09. 09. 2025 17.22
-3
🤦‍♂️🤦‍♀️🤦‍♂️
ODGOVORI
0 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256