Lavrov v puloverju Sovjetske zveze, ruski novinarji spijo na ležalnikih

Anchorage, 15. 08. 2025 12.20 | Posodobljeno pred 1 uro

Vse oči sveta so uprte v Anchorage, kjer se bosta srečala voditelja ZDA in Rusije - Donald Trump in Vladimir Putin ter njuni najvišji funkcionarji. Med njimi tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki je na Aljasko prispel v puloverju z napisom CCCP (SSSR). Medtem ko bodo delegacije imele na voljo najboljšo namestitev, pa tega ni mogoče reči za novinarje, predvsem za ruske, ki so minulo noč prespali na improviziranih ležiščih v eni od dvoran.

Na Aljaski se bosta srečali najvišji delegaciji obeh držav. Vladimirja Putina bodo spremljali zunanji minister Sergej Lavrov, svetovalec za zunanjo politiko Jurij Ušakov, obrambni minister Andrej Belusov, direktor za državne naložbe Kiril Dimitrijev, finančni minister Anton Siluanov ter veleposlanik v ZDA Aleksander Darčijev.

Na drugi strani bodo ob Donaldu Trumpu podpredsednik JD Vance, državni sekretar Marco Rubio, posebni odposlanec za Ukrajino in Bližnji vzhod Steve Witkoff, finančni minister Scott Bessent ter obrambni minister Pete Hegseth.

Pred Putinovim prihodom je največ pozornosti tradicionalno pritegnil zunanji minister Lavrov, in to zaradi puloverja, v katerem je prispel v hotel v Anchorageu. Na njej so novinarji opazili napis cirilični napis CCCP (SSSR- Sojuz sovjetskih socialističeskih respublik oz. Zveza sovjetskih socialističnih republik, kot je bilo uradno ime nekdanje Sovjetske zveze, skupne države Rusov, Ukrajincev in drugih narodov). To potezo mnogi tolmačijo kot večslojno provokacijo pred velikim srečanjem.

Novinarji na ležalnikih

Na Aljaski pa imajo očitno ameriški gostitelji težave s kapacitetami za namestitev. Mnogi novinarji so ob prihodu izvedeli, da so vse hotelske sobe zasedene, zato so se morali znajti drugače. Namestnik glavnega urednika nemškega časnika Bild Paul Ronzheimer je na družbenem omrežju X objavil fotografijo parkirišča pred motelom, v katerem je prespal noč. Kot je zapisal, prizor spominja na zgodbe o umorih, ki so tema priljublenega nemškega podcasta Mord auf Ex.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Še slabše pa se godi ruskim novinarjem. Ti niso prišli niti do motela. Zanje zaradi prezasedenosti sob Američani organizirali improvizirano nastanitev v eni od lokalnih dvoran. Ruski žurnalisti so minulo noč prespali na vojaški raztegljivih posteljah, njihovih bivanjski prostori pa so ločeni s tanko črno zaveso. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trump in Putin se bosta srečala v večernih urah po srednjeevropskem času.

