Lavrov v puloverju Sovjetske zveze, ruski novinarji spijo na ležalnikih

Na Aljaski se bosta srečali najvišji delegaciji obeh držav. Vladimirja Putina bodo spremljali zunanji minister Sergej Lavrov, svetovalec za zunanjo politiko Jurij Ušakov, obrambni minister Andrej Belusov, direktor za državne naložbe Kiril Dimitrijev, finančni minister Anton Siluanov ter veleposlanik v ZDA Aleksander Darčijev.

Na drugi strani bodo ob Donaldu Trumpu podpredsednik JD Vance, državni sekretar Marco Rubio, posebni odposlanec za Ukrajino in Bližnji vzhod Steve Witkoff, finančni minister Scott Bessent ter obrambni minister Pete Hegseth.