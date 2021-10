Lavrov talibanom 'priznal'prizadevanja za stabilizacijo Afganistana

Rusija želi okrepiti svoj vpliv v Srednji Aziji in poziva k ukrepanju proti pripadnikom skrajne Islamske države, ki da so se namnožili v Afganistanu. Tokratni pogovori, ki jih gosti Kremelj, so za talibane eno najvišjih in najbolj odmevnih mednarodnih srečanj, odkar so avgusta po bliskoviti ofenzivi znova prevzeli oblast v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Moskva je sicer že pred leti ponudila roko talibanom in jih je večkrat gostila na pogovorih, čeprav so ti v Rusiji uvrščeni med teroristične organizacije "Zdaj je na oblasti nova administracija. Opazili smo njihova prizadevanja za stabilizacijo vojaške in politične situacije ter vzpostavitev dela državnega aparata," je Lavrov ob odprtju konference povedal predstavnikom desetih držav, med njimi Kitajske, Irana in Pakistana.

A kot je obenem posvaril vodja ruske diplomacije, skušajo "številne teroristične organizacije", vključno z Islamsko državo in Al Kaido, izkoristiti varnostni vakuum v Afganistanu in okrepiti svoj vpliv.