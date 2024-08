Lavrov: Ukrajinci sabotaže ne bi mogli izvesti sami. Ukaz je prišel iz ZDA

Na kritiko pa se je odzval tudi tiskovni predstavnik nemškega zunanjega ministrstva Sebastian Fischer , ki je zavrnil Tjapkinove trditve in dejal, da so nemški tožilci v stiku z ruskimi oblastmi, preiskava pa da še vedno poteka. "Izmenjujemo vse informacije, ki jih lahko. Tiste, s katerimi ne ogrožamo preiskave," je dejal novinarjem.

Ameriški časnik Wall Street Journal pa je kmalu zatem poročal, da je napade izvedla ukrajinska posadka, odobril pa naj bi jih takratni vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Valerij Zalužni. Po navedbah časnika naj bi operacijo najprej odobril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki jo je nato poskusil preklicati, vendar neuspešno. V Kijevu so navedbe odločno zavrnili kot popoln nesmisel.

Na plinovodih Severni tok 1 in 2 so septembra 2022 potrdili štiri puščanja plina. Do dveh uhajanj je prišlo v švedskih, do dveh pa v danskih vodah.

Švedske in danske oblasti so v preiskavah ugotovile, da so puščanje povzročile podvodne eksplozije. Švedska je med preiskavo našla sledi eksploziva in potrdila, da so bile eksplozije namerna dejanja. Ukrajina je kmalu po sabotažah krivdo pripisala Rusiji, v Moskvi pa so odgovornost zanikali.