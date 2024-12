Lavrov: V Ukrajini divja posredniška vojna med Rusijo in ZDA

Sergej Lavrov je v intervjuju, objavljenem na družbenih omrežjih X in Youtube, dejal, da Moskva ne želi zaostrovati razmer, vendar je pri obrambi lastne suverenosti pripravljena "uporabiti vsa sredstva" ter da bi to ZDA in njene zaveznice morale razumeti.

Pred dvema tednoma je Rusija izstrelila balistično raketo nove generacije, poimenovano orešnik, na ukrajinsko mesto Dnipro. Ruski predsednik Vladimir Putin je nato zagrozil, da je med morebitnimi tarčami povračilnih napadov za ukrajinsko obstreljevanje ruskih ozemelj tudi Kijev.

"Pošiljamo signale. Upamo, da je bil zadnji izpred dveh tednov z novim oborožitvenim sistemom Orešnik (...) razumljen resno," je dejal Lavrov.

Čeprav je vztrajal, da Rusija ne želi zaostrovati razmer in se želi izogniti nesporazumom z Washingtonom in njegovimi partnerji, je opozoril, da bodo "poslali dodatna sporočila, če ne bodo sprejeli potrebnih sklepov" .

Lavrov je ZDA obtožil, da poskušajo ustrahovati Rusijo in druge države na mednarodnem prizorišču. Glede vojne v Ukrajini je dejal, da je Moskva "pripravljena na vse možnosti, vendar se odločno zavzema za mirno rešitev s pogajanji ob spoštovanju legitimnih varnostnih interesov Rusije".

Ruski diplomat je v intervjuju opisal mirovni sporazum z Ukrajino, na katerega bi pristala Rusija. Povedal je, da je eden od ruskih pogojev nečlanstvo Ukrajine v Natu, nasprotovanjem odpiranju vojaških baz na ozemlju Ukrajine ter izvajanju vojaških vaj. Ponovil je tudi Putinovo stališče, da bi morala Ukrajina pristati na ruski nadzor nad zasedenimi regijami Doneck, Herson, Lugansk in Zaporožje. "V skladu z ustavo so ozemlja zdaj del Ruske federacije in to je realnost," je dejal Lavrov.

Administracijo odhajajočega ameriškega predsednika Joeja Bidna je obtožil zaostrovanja konflikta v Ukrajini, da bi prihajajoči administraciji novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa, ki ga je označil za močno osebo, predali čim slabšo zapuščino. "Mislim, da je zelo močna oseba, ki hoče rezultate in ne mara odlašanja," je opisal Trumpa.

Tucker Carlson je februarja kot prvi ameriški novinar po ruski invaziji na Ukrajino opravil tudi intervju s Putinom. Nekdanji voditelj na Fox News sicer velja za enega od ključnih Trumpovih medijskih zaveznikov.