Lavrov: Washington si je podredil celotno Evropo

ZDA v Ukrajini pripravljajo teren za hibridno vojno proti Rusiji, je na letni novinarski konferenci v Moskvi dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Povedal je, da so si ZDA podredile celotno Evropo. Predloge ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za mir pa je označil kot absurdne. Medtem so v zvezi Nato prepričani, da se ruska invazija na Ukrajino ne bo končala kmalu in da se ruski predsednik Vladimir Putin pripravlja na dolgo vojno.

"ZDA v Ukrajini bijejo vojno proti naši državi, da bi dokončno rešile rusko vprašanje," je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass opozoril Lavrov in ponovil, da v Ukrajini ne bi smelo biti objektov vojaške infrastrukture, ki bi lahko predstavljali grožnjo Moskvi. "Interesi, ki se nanašajo na ruski položaj v svetu, ležijo predvsem pri naših bližnjih sosedih. Samoumevno je, da v Ukrajini in na drugih območjih, ki mejijo na Rusijo, ne sme biti objektov vojaške infrastrukture, ki bi neposredno ogrožali našo državo," je poudaril. Ob tem je posvaril, da bo Moskva v primeru vstopa Finske v zvezo Nato prisiljena sprejeti ustrezne povračilne ukrepe. icon-expand Ruski zunanji minister Sergej Lavrov FOTO: Profimedia Predloge ukrajinskega predsednika za mir v Ukrajini je označil kot absurdne in nesprejemljive. "O pogajanjih z Zelenskim sicer ne more biti govora, ker je zakonsko prepovedal pogajanja z rusko vlado," je še dodal. Vseeno pa je zatrdil, da se je Moskva pripravljena pogajati z Zahodom, a da morajo takšni pogovori obravnavati širše varnostne pomisleke Rusije. Dejanja ZDA tekom ruske invazije je nato primerjal s tistimi Adolfa Hitlerja in Napoleona Bonaparteja, pri čemer je dejal, da si je Washington podredil celotno Evropo, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Zahod je obtožil, da si prizadeva oslabiti odnose med Rusijo in Kitajsko ter razdreti Združenje držav jugovzhodne Azije (Asean), znotraj katerega se napetosti po njegovem mnenju stopnjujejo. Hkrati je tudi opozoril, da Zahod na vse možne načine skuša zaustaviti nastanek večpolarnega sveta. "Z našimi zanesljivimi partnerji in prijateljskimi državami bomo gradili nove oblike sodelovanja, ki nam bodo koristile in na katere tisti, ki si prizadevajo podrediti ves svet, ne bodo mogli vplivati," je še dodal. Nato: Putin se pripravlja na dolgo vojno v Ukrajini Zveza Nato je prepričana, da se ruska invazija na Ukrajino ne bo končala kmalu in da se ruski predsednik Vladimir Putin pripravlja na dolgo vojno, je danes ob začetku dvodnevnega zasedanja vojaškega odbora Nata dejal namestnik generalnega sekretarja Nata Mircea Geoana. Hkrati je ponovil, da bodo Ukrajino še naprej podpirali, dokler bo to potrebno. Rusija je mobilizirala že več kot 200.000 rezervistov, okrepila svojo vojaško proizvodnjo in pridobiva dodatno orožje od avtoritarnih režimov, kot je Iran, je dejal Geoana. Ob tem je priznal, da bo letošnje leto težko, a da bodo Ukrajino vseeno podpirali, dokler bo treba. Prepričan je, da bodo članice za okrepitev zmogljivosti Nata morale povišati proračunske izdatke za obrambo, razširiti proizvodnjo orožja in streliva ter bolje izkoristiti nove tehnologije, kot je umetna inteligenca. Cilj zveze Nato glede proračunskih izdatkov za obrambo v višini dveh odstotkov BDP, ki je bil določen pred skoraj desetletjem, se sedaj vse bolj obravnava kot spodnja meja. Številne članice pa si prizadevajo, da bi na naslednjem rednem vrhu julija postavili nove cilje. Na srečanju najvišjega vojaškega organa Nata bodo do četrtka med drugim obravnavali krepitev vzhodnega krila zavezništva in vojaške razmere v Ukrajini. Srečanja so se udeležili načelniki generalštabov držav članic.