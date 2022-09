'Lažejo ... Ne glede na to, kolikokrat sem prosil, mi niso dovolili videti hčerke'

Medtem ko oblasti zavračajo kakršnokoli vpletenost varnostnih sil v smrti protestnikov, so glede smrti treh pripadnikov varnostnih sil v mestih Tabriz, Qazvin in Mašad v sredo povedali, da so bili ubiti s streli ali z nožem. Eden je umrl med torkovimi protesti v mestu Širaz, so poročale iranske tiskovne agencije.

Po poročanju tiskovne agencije Fars je bil eden od protestnikov ubit z nožem v sredo v mestu Qazvin. Iranski predstavniki so pred tem v sredo sporočili, da je bilo od začetka protestov ubitih šest protestnikov.

Agencija Fars je tudi poročala, da so oblasti od srede zvečer uvedle stroge omejitve pri uporabi interneta. Blokirale so dostop do družbenega omrežja Instagram in aplikacije za klepete Whatsapp, ki ju prebivalci najbolj pogosto uporabljajo, saj so v državi v zadnjih letih že blokirali številna družbena omrežja, med njimi Facebook, Telegram, Twitter in Tiktok.

Proteste je sprožila smrt 22-letne Mahse Amini, ki jo je 13. septembra med družinskim obiskom v iranski prestolnici Teheran aretirala moralna in verska policija zaradi njene "neislamske" obleke - ker ni nosila oziroma po nekaterih navedbah ni pravilno nosila hidžaba, ki je zapovedan po strogih islamskih pravilih oblačenja v Iranu, in jo odpeljala na policijsko postajo. V priporu je omedlela in bila tri dni v komi, preden je v petek umrla v bolnišnici.

Načelnik teheranske policije Hosein Rahimi je v ponedeljek njeno smrt označil za "nesrečen dogodek" in zavrnil obtožbe, da jo je policija v priporu pretepala ali z njo slabo ravnala. Aktivisti medtem trdijo, da je umrla zaradi udarca v glavo, kar oblasti zanikajo in so obljubile preiskavo.

Protesti so se začeli takoj po njeni smrti, sprva zadržano, nato pa so se razširili po vsej državi v okoli 15 mest, od prestolnice Teheran do svetega šiitskega mesta Kom. Nekatere protestnice so pred vzklikajočo množico v znak protesta snele naglavne rute in jih zažgale v kresovih ali pa so si simbolično odrezale lase.