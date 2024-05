Lažna atrakcija v živalskem vrtu: pobarvana psa predstavili kot pandi

V ogradi so ju obiskovalci lahko opazovali vsak dan od 8. do 17. ure, nova atrakcija pa je po besedah zaposlenih kmalu postala najbolj priljubljena točka v živalskem vrtu.

V začetku maja so v živalskem vrtu Taišou v provinci Jiangsu na vzhodu Kitajske obiskovalcem predstavili dve 'majhni pandi' oziroma vsaj tako so trdili njihovi oskrbniki.

Kmalu so po spletu zaokrožile fotografije črno-belih živali in oskrbniki so priznali, da so za ogrado v resnici psa pasme chow chow, ki naj bi jima postrigli nekaj dlake in ju prebarvali. Po 'preobrazbi' sta tako močno spominjala na pande, ki so na Kitajskem izjemno priljubljene.

Na vprašanje, zakaj so v živalskem vrtu kot pandi znašla psa, je eden od predstavnikov vrta dejal, da pravih pand pač nimajo. Vrt naj tudi ne bi imel dovolj prostora za prave.

Ob novici so števili zaščitniki živali živalski vrt obtožili, da izvajajo okrutnost, vendar se v živalskem vrtu branijo, da z barvanjem in striženjem psov živalim niso škodovali.

Navdušenje nad kužki, ki spominjajo na pande, sicer ni novo. Pred desetletjem je bilo povpraševanje po njih tako veliko, da trgovine z živalmi niso mogle zadovoljiti povpraševanja.