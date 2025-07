Lažna jasnovidka strašila s prekletstvom. Milijone skrila v vile in pod bazen

Avstrijska policija išče 44-letno Marijano M., ki naj bi s pomočjo družinskih članov z lažnimi rituali ogoljufala več oseb. Avstrijka s srbskim poreklom se je pod lažnim imenom Amela izdajala za jasnovidko, svoje žrtve pa je prepričala, da so njihovi bližnji zaradi prekletstva v smrtni nevarnosti. V sodelovanju z možem, sinom in snaho je več deset oseb prepričala, da so za "očiščenje prekletstva" plačale vrtoglave vsote denarja.

Kot poroča revija Fenix.de, se je Avstrijka s srbskim državljanstvom Marijana M. pod lažnim imenom Amela izdajala za jasnovidko. Na ta način je številne prepričala, da njihove svojce pesti smrtonosno prekletstvo, a da jih lahko reši z "očiščevalnim ritualom". V prevari je sodelovala z nekdanjim možem, sinom in snaho, s katerimi je več let prežala na osebe v stiskah. Družina jih je prepričala, da lahko bližnjim pomagajo, za svoje "delo" pa so računali vrtoglave vsote denarja.

In medtem ko so Marijanine sostorilce pristojni že izsledili in pridržali v preiskovalnem priporu, pa glavna osumljenka ostaja na prostosti. Vse preiskujejo zaradi hude gospodarske goljufije, pranja denarja in sodelovanja v kriminalni združbi.

Med preiskavo zasegli denar, nakit, luksuzne avtomobile ...

Avstrijski policisti so že identificirali 24 žrtev, med katerimi jih 17 prihaja iz Avstrije, sedem pa iz Nemčije. Vendar pa preiskovalci zaradi količine najdenih dokazov domnevajo, da bi bilo lahko prevaranih oseb tudi do 100. Da bi izsledili čim več žrtev prevare dotične družine, je avstrijska policija objavila fotografije zaseženega nakita, ur, zlatih palic, bankovcev in drugih predmetov.

Policija je februarja med preiskavo vile v bližini Dunaja našla več kot 4,1 milijona evrov gotovine, 2,1 milijona švicarskih frankov (2,25 milijona evrov), 500 nemških mark (slabih 980 evrov) ter veliko količino zlata, srebra in nakita, med njimi celo poročne prstane žrtev. Nekatere dragocenosti so bile skrite v betonskem bazenu pod talno oblogo. Policisti so med hišno preiskavo zasegli tudi 14 luksuznih avtomobilov.