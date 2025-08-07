Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Lažna medicinska sestra skrbela za več tisoč pacientov in celo napredovala

Miami, 07. 08. 2025 17.25 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
7

Na Floridi so aretirali 29-letno žensko, ki je skoraj dve leti delala v bolnišnici kot medicinska sestra, čeprav za opravljanje tovrstnega dela ni imela ne strokovnega znanja ne licence. V tem času je skrbela za več tisoč pacientov, delodajalec pa ji je ponudil celo napredovanje.

"To je eden najbolj zaskrbljujočih primerov goljufije v zdravstvu, kar smo jih kdaj preiskali," je primer komentiral šerif okrožja Flagler na Floridi Rick Staly.

Po zaključku preiskave, ki je trajala sedem mesecev, je policija 29-letno Autumn Bardisa v torek obiskala na domu in jo pridržala. Ko so jo prijeli, je imela na sebi uniformo medicinske sestre."Ta ženska je potencialno ogrozila na tisoče življenj, ker se je pretvarjala, da je nekdo, kar ni, in kršila zaupanje pacientov, njihovih družin, AdventHealth in celotne zdravstvene skupnosti," je dodal Staly. 

Bardisa je trenutno v priporu, sooča pa se s skupno sedmimi obtožbami o opravljanju zdravstvenega poklica brez licence in sedmimi obtožbami o goljufivi uporabi osebnih podatkov. 

Bardiso so 5. avgusta aretirali na njenem domu.
Bardiso so 5. avgusta aretirali na njenem domu. FOTO: Ameriška policija - Flagler County

Bardisa se je v bolnišnici AdventHealth zaposlila julija 2023 kot medicinski tehnik, ki dela pod neposrednim nadzorom registrirane medicinske sestre. Ob prijavi na delovno mesto je trdila, da je diplomirana medicinska sestra. Delodajalcu je predložila številko licence, ki se je ujemala z njenim imenom, priimek pa je bil drugačen. Neskladje je poskušala pojasniti s trditvijo, da se je pred kratkim poročila in da ima novi priimek. Bolnišnica jo je prosila, naj predloži svoj poročni list, a tega nikoli ni storila. 

Ime in številka licence, ki jo je predložila, je v resnici pripadala drugi medicinski sestri. 

Ker bolnišnica prevare sprva ni opazila, je Bardisa brez nadzora nadaljevala delo v bolnišnici, januarja letos pa so ji celo ponudili napredovanje. Slednje je vzbudilo pozornost njene sodelavke, ki se je odločila preveriti status licence Bardise. Posledično je ugotovila, da nima veljavne licence. Nadrejeni so jo nato januarja letos odpustili, ob istem času pa je stekla policijska preiskava. 

Med junijem 2024 in januarjem 2025 je Bardisa skrbela za 4486 pacientov. 

autumn bardisa medicinska sestra
Naslednji članek

Gneča, umazanija, hrup: katere plaže so na neslavnem seznamu?

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Partapaki
07. 08. 2025 18.02
Aaaahaha sodelavka je postala fouš da je napredovala in je šla iskat kakšno umazanijo da nebi dobila napredovanja. Pravijo da so sodelavke bolj žleht kot sodelavci, očitno z razlogom
ODGOVORI
0 0
Dooomer
07. 08. 2025 18.01
+1
Night nurse..rompompom...raggie raggie...
ODGOVORI
1 0
Infiltrator
07. 08. 2025 17.57
+2
Sej z licenco še slabše opravljajo ,ker se imajo za nekaj več...Sam primerjava slovensko zdravstvo velike plače pa nič od njih ....
ODGOVORI
2 0
Dooomer
07. 08. 2025 17.45
+3
Amaterka napram našim sodnikom. Uni ne sam da licenc in diplom nimajo, niti delat ne znajo.
ODGOVORI
3 0
Ici
07. 08. 2025 17.39
+5
Z licenco ali brez....ženska ima očitno talent in željo. To je potrebno spoštovati....
ODGOVORI
5 0
bobiv
07. 08. 2025 17.38
+6
Zgleda, da je delo dobro opravljala, ni vse v licenci!
ODGOVORI
6 0
piko3
07. 08. 2025 17.33
+8
Ni imela licence, glede na to, da so ji ponudili napredovanje, je očitno delala odlično. Tisti z licenco pa nimajo pojma.
ODGOVORI
8 0
bandit1
07. 08. 2025 17.31
+7
Če pa rabimo kader. Kaj tisti s Filipinov imajo potrdila o kvalifikacijah. Pokaži kaj znaš, nakar te zaposlim.
ODGOVORI
7 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065