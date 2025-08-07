Lažna medicinska sestra skrbela za več tisoč pacientov in celo napredovala

"To je eden najbolj zaskrbljujočih primerov goljufije v zdravstvu, kar smo jih kdaj preiskali," je primer komentiral šerif okrožja Flagler na Floridi Rick Staly.
Po zaključku preiskave, ki je trajala sedem mesecev, je policija 29-letno Autumn Bardisa v torek obiskala na domu in jo pridržala. Ko so jo prijeli, je imela na sebi uniformo medicinske sestre."Ta ženska je potencialno ogrozila na tisoče življenj, ker se je pretvarjala, da je nekdo, kar ni, in kršila zaupanje pacientov, njihovih družin, AdventHealth in celotne zdravstvene skupnosti," je dodal Staly.
Bardisa je trenutno v priporu, sooča pa se s skupno sedmimi obtožbami o opravljanju zdravstvenega poklica brez licence in sedmimi obtožbami o goljufivi uporabi osebnih podatkov.
Bardisa se je v bolnišnici AdventHealth zaposlila julija 2023 kot medicinski tehnik, ki dela pod neposrednim nadzorom registrirane medicinske sestre. Ob prijavi na delovno mesto je trdila, da je diplomirana medicinska sestra. Delodajalcu je predložila številko licence, ki se je ujemala z njenim imenom, priimek pa je bil drugačen. Neskladje je poskušala pojasniti s trditvijo, da se je pred kratkim poročila in da ima novi priimek. Bolnišnica jo je prosila, naj predloži svoj poročni list, a tega nikoli ni storila.
Ime in številka licence, ki jo je predložila, je v resnici pripadala drugi medicinski sestri.
Ker bolnišnica prevare sprva ni opazila, je Bardisa brez nadzora nadaljevala delo v bolnišnici, januarja letos pa so ji celo ponudili napredovanje. Slednje je vzbudilo pozornost njene sodelavke, ki se je odločila preveriti status licence Bardise. Posledično je ugotovila, da nima veljavne licence. Nadrejeni so jo nato januarja letos odpustili, ob istem času pa je stekla policijska preiskava.
Med junijem 2024 in januarjem 2025 je Bardisa skrbela za 4486 pacientov.
