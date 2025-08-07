Lažna medicinska sestra skrbela za več tisoč pacientov in celo napredovala

"To je eden najbolj zaskrbljujočih primerov goljufije v zdravstvu, kar smo jih kdaj preiskali," je primer komentiral šerif okrožja Flagler na Floridi Rick Staly.

Po zaključku preiskave, ki je trajala sedem mesecev, je policija 29-letno Autumn Bardisa v torek obiskala na domu in jo pridržala. Ko so jo prijeli, je imela na sebi uniformo medicinske sestre."Ta ženska je potencialno ogrozila na tisoče življenj, ker se je pretvarjala, da je nekdo, kar ni, in kršila zaupanje pacientov, njihovih družin, AdventHealth in celotne zdravstvene skupnosti," je dodal Staly.

Bardisa je trenutno v priporu, sooča pa se s skupno sedmimi obtožbami o opravljanju zdravstvenega poklica brez licence in sedmimi obtožbami o goljufivi uporabi osebnih podatkov.