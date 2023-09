Lažna prijava o množičnem poboju: v bistvu se je odvijal tečaj joge

V omenjeni kavarni so podrobnosti o dogodku delili na družbenih omrežjih. "Če je kdo sinoči slišal množico policijskih siren v vasi Chapel St. Leonards, naj bo pomirjen. Nekdo je prijavil množični umor v naši stavbi, saj je videl več ljudi, ki so negibno ležali na tleh ... izkazalo se je, da je dejansko šlo za meditacijo v okviru tečaja joge," so zapisali.