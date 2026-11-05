'Nebo bomo obarvali rdeče': naključne potegavščine ali usklajena akcija?

Britansko združenje letalskih pilotov (BALPA) je podalo izjavo glede poročil o grožnjah z bombami na komercialnih letih po Evropi, v kateri pojasnjuje, kaj se zgodi, ko letalska družba prejme grožnjo z bombo. Joji Waites, direktor za varnost letenja, politiko in predpise pri združenju BALPA, je poudaril, da je bilo letalstvo že v preteklosti pogosto tarča groženj z bombami, vendar ima panoga dobro uveljavljene postopke za obvladovanje tovrstnih groženj. "Ko je letalski prevoznik obveščen o grožnji letalu, se ta posreduje skupini ocenjevalcev. Ti s pomočjo standardnih postopkov ocenijo grožnjo in določijo, ali je ta rdeča (verodostojna), oranžna (delno verodostojna) ali zelena (neverodostojna). Če je letalo v zraku, ocena "oranžna ni ustrezna," je pojasnil. Če je grožnja ocenjena kot neverodostojna, o njej osebje na letalu sploh ni obveščeno. Če pa je grožnja ocenjena kot verodostojna (rdeča ali oranžna), je letalska posadka o tem nemudoma obveščena in izvede postopke družbe za primer verodostojne grožnje z bombo. "Od trenutka, ko je letalska posadka obveščena o verodostojni grožnji z bombo, poveljstvo nad letalom prevzame kapitan. Ta sprejema vse odločitve za zagotovitev varnosti letala, pri čemer si pomaga z ustreznim kontrolnim seznamom. Če je letalo še na tleh, to običajno pomeni evakuacijo, če pa je v zraku, je prednostna naloga pristati čim prej in čim varneje," je še dodal Waites. Piloti so visoko usposobljeni in izkušeni strokovnjaki. Njihovo znanje je neprecenljivo pri zagotavljanju varnosti potnikov in ohranjanju letalstva kot ene najvarnejših oblik prevoza, pa zagotavljajo pri BALPI.

Če je grožnja ocenjena kot neverodostojna, o njej osebje na letalu sploh ni obveščeno. FOTO: Shutterstock

'99 odstotkov groženj sploh ne pride do pilotske kabine'

Helen Askew, nekdanja vodja letalske varnosti pri letalski družbi, ki je zdaj zaposlena pri Uradu za statistiko potovanj (Travel Statistics Bureau), je za Guardian povedala, da 99 odstotkov groženj sploh ne doseže pilotske kabine. "Običajno te grožnje prispejo prek telefonskih klicev v oddelek za rezervacije ali podporo strankam oziroma prek e-poštnih sporočil, poslanih na splošne javne elektronske naslove." Varnostna služba letalske družbe nato analizira, kako konkretne in verodostojne so prejete informacije. "Ali se na primer nanašajo na podatke, ki niso javno dostopni?" Ker so informacije o delovanju letalskih družb danes na spletu zlahka dostopne, ima lahko vsakdo, ki želi izvesti potegavščino, na voljo podrobnosti o urnikih letov, tipih letal in njihovih tehničnih značilnostih – podatke, do katerih bi pred desetletji lahko prišli le poznavalci letalske industrije.

'Preusmeritve letov so drage'

Tudi Martin Drake, nekdanji pilot in tehnični svetovalec sindikata Balpa, je za Guardian povedal, da imajo letalske družbe varnostne ekipe, ki vsako grožnjo ocenijo po semaforskem sistemu – zelena za nadaljevanje leta, rdeča za prizemljitev, rumena možnost pa je na voljo le za lete, ki še niso vzleteli, saj omogoča strožje preglede in preiskave letala, preden mu odobrijo vzlet. "Če želite namerno prekiniti let, morate to storiti, ko je letalo že v zraku," je dejal. Pilot ima na voljo priročnik za hitro ukrepanje QRH (Quick Response Handbook), katerega navodila v primeru rdečega alarma običajno vključujejo hiter spust in preusmeritev na najbližje letališče. Na potovalni višini bi tlak v kabini "opravil velik del dela, ki bi ga sicer opravila improvizirana eksplozivna naprava". Preusmeritve letov so drage in povzročajo precejšnje motnje, vendar letalskim prevoznikom ob kakršni koli vsaj približno verodostojni grožnji ne preostane veliko drugega.

Preusmeritve letov so drage in povzročajo precejšnje motnje, vendar letalskim prevoznikom ob kakršni koli vsaj približno verodostojni grožnji ne preostane veliko drugega. FOTO: Profimedia

Usklajena akcija ali naključne potegavščine?

Rhys Jones, analitik pri podjetju Osprey Flight Solutions, ki se ukvarja z obveščevalnimi analizami v letalstvu, pravi, da se današnje grožnje na različnih letih zdijo povezane, vendar gre za "razmeroma kaotično kampanjo, ki ni usmerjena v nobeno določeno regijo". Čeprav bi to lahko oslabilo prihodnje varnostne odzive zaradi postopnega privajanja na grožnje, bi lahko že zgolj ustvarjanje motenj v letalskem prometu pošiljatelji lažnih groženj šteli kot uspeh. Zaupanje letalskih družb v varnost na evropskih letališčih po lažnih grožnjah ne bi smelo povzročiti sprememb običajnih varnostnih protokolov. Kljub temu pa bo "eden od pričakovanih odzivov okrepljen nadzor, več medijske pozornosti in večja zaskrbljenost javnosti glede potovanj".

V Italiji prejeli elektronsko sporočilo: 'Nebo bomo obarvali rdeče'

Na kakšen način so letala prejemala grožnje, še ni znano. Vir pri družbi Aeroporti di Roma, ki upravlja z mestnimi letališči, je potrdil poročanje italijanskih medijev, da so lažne grožnje, uperjene proti letoma na relacijah Helsinki–Rim in Dublin–Rim, prispele v obliki anonimnega elektronskega sporočila v italijanščini z zadevo "segnalazione minaccia" (opozorilo o grožnji). Sporočilo je bilo podpisano v imenu skupine Borci moške države (Fighters of the Male State), ki trdi, da je njihova tarča "feministični režim" in da "želi pustiti svoj pečat v zgodovini". V sporočilu, ki je bilo poslano družbi ADR in z njo povezanim podjetjem, so zagrozili tudi, da bodo z eksplozijami "nebo obarvali rdeče". "Pristojni organi v skladu z uveljavljenimi varnostnimi protokoli izvajajo potrebne preiskave, da bi ugotovili izvor in okoliščine groženj. Družba ADR Security je pri obravnavi obeh opozoril odigrala ključno podporno vlogo; zagotovila je osebje za spremstvo vseh vozil, ki so delovala pod letali, pomoč pri raztovarjanju prtljage ter izvajanje pregledov prtljage in potnikov," so zapisali.

Tzitzikostas: Počakajmo