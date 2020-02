Lažne novice: Ratko Mladić ni umrl

Haaško sodišče je zanikalo informacije o smrti Ratka Mladića: "Podatki o smrti Ratka Mladića so netočni in jih zanikamo,"je za N1 povedala predstavnica Mednarodnega kazenskega sodišča Helen Eglston. Na vprašanje, kakšno je njegovo zdravstveno stanje, je odgovorila: "Zdravstvenega stanja pripornikov ne komentiramo."

Hitro je možno opaziti, da gre za lažno novico, saj ima profil, ki je bil glavni vir informacij, zgolj štiri objave. Slabo uro kasneje se je na tem profilu predstavil italijanski novinar Tommasso Debenedetti , ki je znan po objavljanju lažnih novic in preučevanju njihovih posledic.

Mladić se sicer pripravlja na začetek pritožbenega postopka, ki je bil objavljen za 17. in 18. marca. Mladić naj bi med postopkom nagovoril sodnike. Mladić je bil na haaškem sodišču prvič na 10 od 11 tožb obsojen na dosmrtno ječo. Obsodili so ga zaradi obtožb za genocid v šestih občinah, obsojen pa je bil zaradi genocida v Srebrenici, preganjanja, iztrebljanja, zločina proti človečnosti, umorov, nečloveškega dejanja prisilnega premestitve, deportacije, terorizma in nezakonitih napadov na civiliste, jemanja talcev.