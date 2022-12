Lažne prijave kraj avtomobilov bodo podjetje Hertz stale dobrih 160 milijonov

Iz Hertza so sporočili, da poravnava zajema 364 zahtevkov strank, ki so bile po krivem obtožene kraje. To je več kot 95 odstotkov vseh takšnih zahtevkov.

Podjetje je več let prijavljalo nekatere svoje stranke policiji, da so ukradle avtomobile, čeprav so jih plačale in pravočasno vrnile po izteku najemne pogodbe. Številne so potem policisti več mesecev kasneje aretirali. Med njimi so bili tudi ljudje, ki pri Hertzu niso nikoli najeli avtomobilov.

V enem primeru je tako moki v Koloradu v zaporu preživel 24 ur. Policisti so ga aretirali, ker naj bi ukradel ujeto vozilo v Georgii, čeprav, kot je sam dejal v tej zvezni državi še ni bil nikoli in v podjetju Hertz tudi nikoli ni najel avtomobila, poroča NBC News.