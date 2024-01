Lažni alarm pametne ure sprožil obsežno reševalno akcijo s helikopterjem

Po navedbah policije ameriški turist ni niti potrdil klica v sili niti se ni odzval na neštete pozive klicnega centra. Pripadniki gorske reševalne službe, gasilci in policisti so zato domnevali, da je prišlo do nesreče, in začeli reševalno akcijo.

Vendar pa je bila ta neuspešna, "pogrešanega" niso našli niti s helikopterjem. Zaslišali so tudi prebivalce počitniških hiš pri smučišču in na parkiriščih iskali zapuščeno vozilo. Čez približno dve uri so akcijo preklicali.

S pomočjo mobilnega operaterja in podatkov o gostih smučarskega letovišča so nato le ugotovili, da je ne pomoč "poklical" 70-letni Američan, ki so ga kasneje našli živega in zdravega v njegovi nastanitvi v kraju St. Gallenkirch v dolini Montafon. Za zdaj še ni jasno, ali bo moral za lažni klic na pomoč plačati stroške iskanja in reševanja.