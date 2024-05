Lažni članek, da bodo Poljake mobilizirali za bojevanje v Ukrajini

Podpredsednik poljske vlade in minister za digitalne zadeve Krzysztof Gawkowski je na omrežju X zapisal, da je članek lažen. "Vse skupaj je videti kot kibernetski napad in načrtovano dezinformiranje," je dejal.

Po njegovih besedah naj bi šlo za ruski kibernetski napad, katerega cilj je bil širjenje dezinformacij pred prihajajočimi evropskimi volitvami, navaja PAP.

Poljska tiskovna agencija je pred tem potrdila, da članek ni njen produkt. Nekaj minut po objavi ga je izbrisala, vendar se je ta nato znova pojavil v njenem servisu, zaradi česar je morala izbris ponoviti.

Besedilo je sicer vsebovalo več znakov, ki so kazali na to, da je članek lažen. Manjkali so denimo citati in navedba vira informacij, vprašljiva pa sta bila tudi slovnica in slog.